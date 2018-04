Saadet Partisi aday adaylarını tanıttı

SP İl Başkanı Nurettin Çelik basın açıklamasında, aday adayı olan isimlerden, İl Müfettişliği yapan İş adamı Recep Sarıdoğan, Nihat Yıldız, Ayhan Altıntaş, İbrahim Akgündüz, Halil Kayın, Paşa Ali Gümüş, Ali Paksoy, Volkan Gemiksiz, Sedat Uslu, Ömer Faruk Yıldırım’ı basın mensuplarıyla paylaştı. Çelik, “ 29 Nisan’da aday adaylarıyla bir araya gelerek temayüller yapılacak” dedi. Çelik ayrıca “Ben görevimin başındayım” diyerek kendisinin aday adayı olmayı düşünmediğini belirtti.

“GEREKEN İMZAYI TOPLAYACAĞIZ”

Çelik basın açıklamasında, “Seçim tarihi açıklandığı andan itibaren teşkilatlarımızdaki heyecan zirveye ulaştı. Saadet Partisi olarak bu seçime büyük bir özveri ile hazırlanıyoruz. Gençlik kollarımız, Kadın Kollarımız, Mahalle Teşkilatlarımız sahada koşturmaya başladı. Beklenen değişime adım adım yaklaşıyoruz. Saadet Partisi bu seçimde kendi adayını çıkaracak ve Yüksek Seçim Kurulunun belirleyeceğini düşündüğümüz 4-9 Mayıs tarihleri arasında, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gereken imzayı toplayacaktır” dedi.

DEĞİŞİMİN ŞENLİĞİ

“Cumhurbaşkanı adaylığı için gereken 100 bin imzayı sadece biz; Saadet Partisinin Kocaeli İl Teşkilatı olarak toplayabilecek güce sahibiz” diyen Çelik sözlerini, “Bizler Şenliğe gider gibi adliyelere akın edecek ve değişimin ilk adımı olan imzalarımızı vererek adayımızı göstereceğiz. Evet! Bu bizim için bir şenliktir. 16 yıllık kötü gidişata “Dur” demenin şenliğidir. Adalet gibi en temel ilkeyi ayakaltı yapanları göndermenin şenliğidir. Bölücü, ayrıştırıcı sesi kesmenin şenliğidir. Her meselede kandırılanları, adeta çocuklar gibi aldatılanları değiştirmenin şenliğidir. Değişimin şenliğidir” ifadeleriyle sürdürdü.

“4 MAYIS’TA ADLİYE ÖNÜNDE KARARGAH KURACAĞIZ”

Nurettin Çelik, adliyelerin önüne karargah kuracaklarını ifade ederek, “Bugün Saadet Partisi her kesime hitap edebilmektedir. İnsanları bölmeyen, bütünleştirici üslubu ile sağcısından solcusuna, liberalinden sosyal demokratına kadar her kesimin ilgisini çekmiş ve teveccühünü kazanmıştır. Saadet Partisinin bütünleştirici Cumhurbaşkanı adayına her görüşten destek gelecektir. Bu yüzden biz 4 Mayıs’ta karargâhımızı adliyeler önüne kuracağız. Açtığımız gölgeliklerin altında oluşacak olan imza kuyruklarındaki vatandaşlarımızla görevli arkadaşlarımız ilgilenecek, çay ve su ikramında bulunacaklardır” diye konuştu.

“YETERLİ SAYIDA MASA KURULMALI”

Yetkililere gerekli uyarılarda bulunan SP İl Başkanı Çelik, “Ülkenin kötü gidişatına dertlenen tüm vatanperver kardeşlerim, gönül rahatlığı ile gelip imzalarını verebilirler. Buradan yetkililere, belediyeye, emniyet mensuplarına seslenmek istiyorum: Oluşacak kuyruklar, cadde ve sokaklara taşacaktır. İmza şenliği izdihama dönüşmemeli ve vatandaşlarımızın emniyeti sağlanmalıdır. Türkiye’nin ilk defa karşılaştığı bu durumla alakalı herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için gerekli hazırlıklar yapılmalıdır. Seçim Kurulundaki arkadaşları da hazır olmaya davet ediyor, gelen vatandaşların bekletilmemesi için yeterli sayıda masanın kurulması gerektiğini hatırlatıyoruz” dedi.

“SAADETLİ GÜNLERE KAVUŞMAMIZ YAKINDIR”

“Bu süreçten sonra artık Türkiye’de Saadet Partisinin lehine esecek rüzgârı hep birlikte müşahede edeceğiz” diyen Nurettin Çelik basın açıklamasını, “24 Haziran’dan sonra ülkemiz hızlı bir şekilde normalleşecek, üzerimizdeki kara bulutları dağıtacağız. Merhum Hoca’mızın üzerinde durduğu şu husus unutulmamalıdır ki: “Zulüm ebedi olamaz. Kötülük mutlaka hüsrana uğrayacaktır.” Özlenen Saadetli günlere kavuşmamız yakındır” ifadeleriyle sonlandırdı.