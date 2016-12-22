Hacer Hanım'a güzel kutlama

Kocaeli Yozgatlılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, AKP Derince Belediyesi Meclis Üyesi aday adayı Hasan Tanyılmaz'ın eşi Hacer Tanyılmaz için, sevenleri güzel bir doğum günü partisi düzenledi.

İkamet etmiş oldukları evlerinde düzenlenen doğum günü partisi için özel pasta yaptırıldı. Kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları söndüren Hacer Hanım'a, eşi Hasan Tanyılmaz ve sevenleri, 'iyi ki doğdun' diye alkışlarla tezahüratta bulundu. Hasan Tanyılmaz, eşi Hacer Tanyılmaz'a özel bir hediye aldı.