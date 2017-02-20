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Hacı Bektaş Veli’den Emiroğlu’na teşekkür

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Hacı Bektaş Veli’den Emiroğlu’na teşekkür
İzmit Hacı Bektaş Veli Ortaokulu Okul Aile Birliği, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Okul Aile Birliği Başkanı Tenzile Bircan, yönetim kurulu üyeleri Filiz Barutçu, Ayşe Kayman, Dilek Derin, Nuran Sarı, Gülcan Bayrak Şahin, okul etkinliklerinde her zaman yanlarında bulunan Emiroğlu’na destekleri için teşekkür etti. 

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