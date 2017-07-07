  • BIST 100.453
  • Altın 141,568
  • Dolar 3,6240
  • Euro 4,1254
  • Kocaeli : 27 °C
  • İstanbul : 27 °C
  • Sakarya : 26 °C

Hacı Mahmut Caddesi asfalta hazır

»
Hacı Mahmut Caddesi asfalta hazır
Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Başiskele’de yaşayan ve yaşamayı tercih eden vatandaşların memnuniyeti için özellikle yol çalışmalarında hedeflediği ve planladığı çalışmaları özveriyle gerçekleştiriyor.

Başiskele Belediyesi sürekli yükselen bir hizmet kalitesiyle her yıl hedeflediği program dâhilinde çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Yaşamak için tercih edilen bir ilçe haline gelen Başiskele‘de özellikle son yıllarda belediye sınırları içinde yerleşim alanlarının artması neticesinde kanalizasyon su, telefon ve elektrikle ilgili çok yoğun bir alt yapı çalışma süreci yaşanıyor. Bu çalışma sonucunda yollarda oluşan tahribatlar en kısada sürede giderilerek uzun vadede yolların hizmet vermesi sağlanıyor. Aynı zamanda bazı bölgelerde turizm tesislerinin yoğunluğu nedeniyle trafik yoğunluğunun hissedildiği yollar imar planına uygun olarak genişletiliyor. Bu yollardan biri olan Fatih Mahallesi Hacı Mahmut Caddesi’nin yaklaşık 800 metrelik kısmı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından asfalta hazırlanıyor.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hacı Mahmut Caddesi asfalta hazır07 Temmuz 2017 Cuma 17:11
  • Çocuk trafik eğitim parkında eğitimler sürüyor07 Temmuz 2017 Cuma 17:09
  • Vali Aksoy, denizcilerle buluştu07 Temmuz 2017 Cuma 16:51
  • Türkiye gündem listesinde birinci oldu07 Temmuz 2017 Cuma 16:29
  • SEDAŞ, elektrik kesintilerini bildirdi07 Temmuz 2017 Cuma 16:29
  • Sünnet çocuklarına hediye bisikletler07 Temmuz 2017 Cuma 16:26
  • Düzceliler mehteranla coştu07 Temmuz 2017 Cuma 16:12
  • Karamürsel’de 4 Temmuz konuşuldu07 Temmuz 2017 Cuma 15:46
  • Ali Sağlık’a tebrik ziyareti07 Temmuz 2017 Cuma 15:25
  • Vali Aksoy, Başkan Karaosmanoğlu’nu makamında ağırladı07 Temmuz 2017 Cuma 15:08
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim