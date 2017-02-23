Hafriyatlarla dinlenme alanları oluşturuluyor

Yapılaşma ve altyapı çalışmalarından ortaya çıkan hafriyatlar doğal yapısı bozulmuş alanları rehabilite etmek amacıyla kullanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafriyatları kentin estetik yapısının düzeltilmesinde kullanıyor. Hızla büyüyen ve gelişen Kocaeli’de inşaatların, yolların, elektrik, su hatlarının, parkların yapımı esnasında ortaya çıkın hafriyat, kentin güzelleştirilmesinde rol alıyor. Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde Kocaeli’de uygun ve doğal yapısı bozulmuş alanlarda rehabilitasyon projeleri düzenleniyor. Bu alanlar hafriyatlarla doldurularak; doğaya, kent estetik yapısına ve kentin sosyal ihtiyaçlarına kazandırılıyor.

REKREASYON ALANI

Bu hedefler doğrultusunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından doğal yapısı bozulmuş alanların tespitleri yapılıyor. Bu alanlar projelendirme ve izin süreçlerinden sonra hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları ile doldurulup, rekreasyon (halkın dinleneceği günlük stresini atacağı doğal alanlar) alanına dönüştürülüyor.

1 MİLYON 500 BİN METREKÜP HAFRİYAT

Bu kapsamda Orman İdaresince belediyemize tahsis edilen ve faaliyete yeni açılan Kartepe Eşme-Ahmediye Mahallesinde 32.875.62 m2, İzmit Bayraktar Mahallesinde 15.607 m2, İzmit Arızlı Mahallesinde 25.107.99 m2, Körfez Hereke Mahallesinde 27.166.41 m2 olmak üzere toplam 100.757.02m2 lik doğal yapısı bozulmuş ormanlık alanlar hafriyat ile doldurulacak. Başiskele Paşadağ mevkiinde doğal yapısı bozulmuş 61.042 m2’lik park alanı projelendirilerek izne konu edilmiştir. Bu alanlarda toplam 1.500.000 m³ hafriyatın ber tarafı ile beraber kentimize 162.000 m2’lik rekreasyon alanı oluşturulacak. Bu çalışmaları Büyükşehir kontrolünde Kent Konut A.Ş. yapacak.

5 SAHA AÇILACAK

İlimiz sınırlarında 13 adet hafriyat sahası faaliyeti devam etmekte olup, yakın bir sürede İzmit Bölgesi için 1 adet, Derince Bölgesi için 2 adet, Gebze Bölgesi için ise 2 adet olmak üzere hafriyat sahası faaliyete açılması planlanıyor.

KAÇAK HAFRİYAT OPERASYONU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Kocaeli sınırları içinde kaçak hafriyata göz açtırmıyor. Büyükşehir’in daha önce Marka Şehirler Yarışması’nda En İyi Akıllı Kent Teknolojisi Ödülü’nü aldığı ‘’Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi’’ ile entegre çalışan Hafriyat Araçları Uydu Takip Sistemi sayesinde 7/24 takip edilen hafriyat alanlarına kaçak olarak döküm yapmak isteyen kamyonlara baskın düzenleniyor. Son olarak Kartepe’de hafriyat toprağını dökmek isteyen kamyonlara jandarmayla birlikte müdahale edildi. 3 kamyon hakkında tutanak düzenlendi.

İSTANBUL-KOCAELİ-SAKARYA ARASINDA KAÇAK DÖKÜM

Teknik ekipler tarafından yapılan denetimlerde Kartepe Hikmetiye Mahallesi sınırları içerisinde İstanbul-Kocaeli-Sakarya arasında kum/kömür nakliyesi yapan araçların kaçak hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı döktüğü tespit edilmiştir. Yapılan bu kaçak dökümleri organize eden kişilere, dökümü yapan araç şoförlerine ve araç sahiplerine 2872 Sayılı Çevre Kanunun ve Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine istinaden idari para cezaları (şahıslara 50 bin 975 TL, firmalara ise 152 bin 925 TL) uygulanmış ve aykırılık oluşturanlar hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili maddelerine istinaden Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Kaçak hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları dökümlerini engellemek için belediyemiz teknik ekiplerince ve Jandarma Kolluk Kuvvetlerince bahsi geçen alanda gece gündüz 7/24 denetimler yapılmaktadır. Çevre kirliliğine duyarlı vatandaşlarımız bu tür kaçak hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı dökümü yapan/yaptıranları görmeleri halinde Belediyemizin 0 262 318 10 00 No’lu telefonuna (dahili = 1809-1821-1826-1869) bilgi verebilirler.

7/24 HAFRİYAT DENETİMİ

Kocaeli’nde Hafriyat Denetim Şube Müdürlüğü, Jandarma ve zabıta tarafından haftanın her günü, gece ve gündüz demeden 7/24 hafriyat toprağı, inşaat yıkıntı atığı denetimleri düzenli olarak yapılıyor. ‘‘2872 Sayılı Çevre Kanunu’’nun ve ‘‘Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’’nin ilgili maddelerine istinaden yapılan denetimlerde kanun ve yönetmeliğe aykırı hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı faaliyeti yapanlar hakkında yaptırım uygulanıyor.

KAÇAK HAFRİYATA 152 BİN 925 TL CEZA

Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 20.05.2008 tarihli ve 882 sayılı 2008/6 genelgesiyle Belediyemize “İdari Yaptırım Kararı Verme” yetkisine dayanarak ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 27.12.2016 tarihli ve 29931 sayılı 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin (2017/1) tebliğe istinaden kaçak hafriyat döken şahıslara 50 bin 975 TL, firmalara ise 152 bin 925 TL idari para cezası uygulanıyor.

34 MİLYON 684 BİN TL PARA CEZASI

Ayrıca, Hafriyat Denetim Şube Müdürlüğü 2872 Sayılı Çevre Kanunu’’nun ve ‘‘Hafriyat Toprağı İnşaat Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’’nin ilgili maddelerine aykırı faaliyet gösterenlere 2008 yılından bu zamana kadar toplam 34.684.085,00 TL para cezası uygulanmış olup, bunun 2.390.091,00 TL’ si 2016 yılında kesildi. 2012 yılından itibaren hafriyat araçları uydu takip sistemine geçilmesi sonucu kaçak hafriyat çalışmalarının önüne geçilmiş ve ayrıca uçak takibi ile tüm Kocaeli genelinde denetim ekiplerimizce sürekli takip altında tutulmakta gece ve gündüz denetimleri etkin bir şekilde devam ediyor.