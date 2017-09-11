Hakan Kirişçi’nin mutlu günü

TV 41’in başarılı muhabirlerinden Hakan Kirişçi, sahil kenarında bulunan bir kamelyayı mumlarla ve gül yapraklarıyla süsleyerek sevgilisi Gizem Deniz’e sürpriz evlenme teklifi yaptı.

TV 41’de muhabirlik yapan 24 yaşındaki Hakan Kirişçi, 25 yaşındaki meslek lisesi öğretmeni sevgilisi Gizem Deniz’e sürpriz evlenme teklifinde bulundu. İzmit Marina’da bulunan bir kamelyanın içine kırmızı mumlardan kalp şekli çizen Kirişçi, yerlere gül yaprakları serperek kamelyayı süsledi. Her şeyden habersiz olan genç kız, kız kardeşi tarafından ikna edilerek kamelyaya getirildi. Genç kız kamelyanın sevgilisi Kirişçi tarafından süslenmiş olduğunu görünce çok duygulandı. Genç sevgililer, keman eşliğinde kalp şekli içerisinde dans ederken arkadaşları ise konfeti patlatarak sahilden havai fişekler attı. Kirişçi, sevgilisine tektaş yüzük verip evlilik teklifini gerçekleştirirken sevgilisinden evet cevabını aldı.

DİLE DÖKMÜŞ OLDUK

Mutluluğa bir adım daha attıklarını belirten Hakan Kirişçi, “Aslına bakarsanız iki evet aldım. İlk eveti ‘Benimle çıkar mısın’ dediğimde almıştım ve sevgili olmuştuk. Yaklaşık 1 senedir sevgiliydik. Artık mutluluğa bir adım daha attık. Çok seviyorum. Bugün burada evlenme tekliflimi ettim kendisine” dedi. Gizem Deniz ise “Benim için çok büyük bir sürpriz oldu. Cevabını daha önce de kalpten vermiş olduğum bir soruydu. Bugün de dile dökmüş olduk. Onu çok seviyorum. İyi ki hayatımda, iyi ki tanımışım onu” diye konuştu. Selin BECER-Ahmet HAZER