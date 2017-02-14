Hakem Birinci bazen şirazeyi kaybediyor

Kocaelispor – Manavgatpor arasındaki maçı Ankara Bölgesi B Klasman Hakemi Eser Birinci yönetecek

Bu sezon 10. Maçında görev alacak olan Eser Birinci, 6 ikinci, 3 de üçüncü lig maçında düdük çaldı. Birinci 1-1 sona eren Kocaeli Birlikspor – Erzurum Büyükşehir maçını da yönetmiş ve bu maçta saçma sapan bir kararın ardından Onur Garip’e ikinci sarı karttan kırmızı kartını çıkarmıştı. Eczacı olan Hakem Birinci 9 maçta 54 sarı, 6 da kırmızı kart çıkarırken, Birinci’nin bu sezon yönettiği hiçbir maçta deplasman takımı kazanamadı. (5 galibiyet, 4 beraberlik)