Hakem Burak Pınar’ı şikayet ettiler!..

1. Amatör Lig C Grubu’nda zirveyi yakından ilgilendiren maçta Sedaş Tekspor, sahasında Kireçocakları’nı 2-1 mağlup etti.

Maçta skorun da önüne geçen bir olay yaşandı. Maçı yöneten hakem Burak Pınar’ın, Kireçocakları’na hakaret ettiği iddia edildi. Yaşanan durum üzerine Kireçocakları taraftarı polise başvurdu ve hakem Pınar’dan şikayetçi oldu. Maçın ardından Sopalı Polis Karakolu’na giden Burak Pınar ifade verdi.