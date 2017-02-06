  • BIST 88.188
  • Altın 144,956
  • Dolar 3,6832
  • Euro 3,9607
  • Kocaeli : 8 °C
  • İstanbul : 12 °C
  • Sakarya : 10 °C

Hakem Burak Pınar’ı şikayet ettiler!..

»
Hakem Burak Pınar’ı şikayet ettiler!..
1. Amatör Lig C Grubu’nda zirveyi yakından ilgilendiren maçta Sedaş Tekspor, sahasında Kireçocakları’nı 2-1 mağlup etti.

Maçta skorun da önüne geçen bir olay yaşandı. Maçı yöneten hakem Burak Pınar’ın, Kireçocakları’na hakaret ettiği iddia edildi. Yaşanan durum üzerine Kireçocakları taraftarı polise başvurdu ve hakem Pınar’dan şikayetçi oldu. Maçın ardından Sopalı Polis Karakolu’na giden Burak Pınar ifade verdi.

Etiketler: , , , ,
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli Birlikspor adım adım hedefe06 Şubat 2017 Pazartesi 10:04
  • Tribünlerimiz çok renkli06 Şubat 2017 Pazartesi 09:52
  • Teşekkürler 12. ADAM06 Şubat 2017 Pazartesi 09:51
  • Özgür Sürekçi direği aşamadı06 Şubat 2017 Pazartesi 09:49
  • Burak Özbakır alev aldı06 Şubat 2017 Pazartesi 09:46
  • Kocaelispor'da ilginç sevinçler...06 Şubat 2017 Pazartesi 09:45
  • Bizim imtihanlarımızdan birisi de bu!..06 Şubat 2017 Pazartesi 09:42
  • Yavuzspor mucize peşinde06 Şubat 2017 Pazartesi 09:39
  • Fatih Erdinç üzgün06 Şubat 2017 Pazartesi 09:37
  • Nejat Ferhatoğlu: Kaybetseydik potaya girerdik06 Şubat 2017 Pazartesi 09:35
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim