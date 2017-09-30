Yılmaz bu sezon 2 maç yönetti. Edirnespor’un sahasında 3-0 kazandığı Çanakalle Dardanel kupa maçı ile 0-0 sona eren Muğlaspor – Diyarbekir mücadelelerinde görev alan Yılmaz, iki maçta toplam 13 sayı 1 de kırmızı kartına başvurdu.
- BIST 102.908
- Altın 146,793
- Dolar 3,5607
- Euro 4,2018
- Kocaeli : 16 °C
- İstanbul : 16 °C
- Sakarya : 16 °C
- Hakem İstanbul’dan
- Geleceğimiz, çocuklarımız için OYNA!
- “Zeytin, Yahudi ağacıdır” diyen dangalaklar, bakın kimlere hizmet ediyor
- Batan mülteci teknesinin sahibi tutuklandı
- Aşkın ve Fatih dünya evine girdi
- Başbakan, iş dünyasıyla Kocaeli'yi konuştu
- Binali Yıldırım'dan, o başkana övgü dolu sözler
- Kocaeli'ye örnek olacak proje: Rift Villaları
- 8 ay önce kaybolan kızı Müge Anlı, buldu!
- Sarma sigaraya hapis cezası!
- Eşini sırtından bıçakladı!
- Meral Akşener'e otel şoku! "Gerekirse çadırda..."
- Sonbahar alerjisi, astıma neden olabilir
- Başbakandan Kocaeli'ye "Metro" sözü
- Haydi Bilecik’e
Hakem İstanbul’dan
Kocaelispor ile Arsinspor arasındaki maçı İstanbul Bölgesi C Klasman Hakemi Sercan Yılmaz yönetecek.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hakem İstanbul’danKocaelispor ile Arsinspor arasındaki maçı İstanbul Bölgesi C Klasman Hakemi Sercan Yılmaz yönetecek.
Geleceğimiz, çocuklarımız için OYNA!Kocaelispor, sezonun altıncı maçında Arsinspor ile karşılaşacak.
Murat Kolburan Hereke Yıldızspor’daSezonun ilk iki haftasını mağlup geçen Süper Amatör Lig A Grubu takımlarından Körfez Belediyesi Hereke Yıldızspor, özellikle bitirici bölgede sorunlar yaşıyordu.
Ömer Çalık, Başiskele’den ayrıldıSezon öncesi Süper Amatör Lig B Grubu takımlarından Başiskele Belediyespor ile anlaşan Ömer Çalık, Kırmızı Beyazlı takımdan ayrıldı.
Bol bol bir birimiz ile maç yapacağız!2. ve 3. Lig’de yer alan kulüplerin alt yapılarının mücadele ettiği akademi liglerinin bir ara kaldırılması gündemdeydi.
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında bu hafta (29 Eylül-5 Ekim 2017)İzmit sinemalarında bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor.
- İzmit sinemalarında bu hafta (08-14 Eylül 2017)İzmit sinemalarında bu hafta vizyonda 5 yeni film
- İzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 yeni filmİzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 yeni film
- İzmit sinemalarında bu hafta 4 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu haftaVizyonda 4 yeni film (25-31 Ağustos 2017)
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- 2 yumurta= 1 tavukBizim için hiçbir yiyecek belki de yumurta kadar değerli değildir...
- 17 saat hiç açlık hissetmeden oruç tutmak ister misiniz?Üç senedir Ramazan öncesi oruç tutacak olanlar için Karatay sağlıklı beslenme ilkelerine uygun sahur ve iftarın nasıl yapılabileceğine dair Canan Karatay'ın kitaplarından bilgiler alarak yazı hazırlıyoruz
- Omega-3 her derde deva mı?Bugün Sağlıklı Yaşıyoruz köşesini, rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın Hocamızın "7'den 70'e Taş Devri Diyeti" kitabındaki Omega-3'le ilgili görüşlerine ayırdık. (1)
- D Vitamini her derde deva!Şayet doktorunuz bugüne kadar D Vitamininize baktırmadıysa veya 20 - 30 ng/ml değerlerini yeterli görüp size D Vitamini takviyesi vermemişse lütfen bu yazıyı daha dikkatli okuyun
- Başbakan Yıldırım İzmit'te
- Vergi zammı capslere konu oldu
- Türk Yıldızları, nefes kesti
- Kocaeli, Geleneksel Kent Bayramlaşması’nda buluştu
12345678
- 15 Temmuz'a özel video
- Yeşil sahada ölüm kamerada
- İzmit'te sabah karşı korkutan yangın!
- Kot Pantolonları Değerlendirerek Yapabileceğiniz 13 Eşya
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim