Hakem İstanbul’dan

Kocaelispor ile Arsinspor arasındaki maçı İstanbul Bölgesi C Klasman Hakemi Sercan Yılmaz yönetecek.

Yılmaz bu sezon 2 maç yönetti. Edirnespor’un sahasında 3-0 kazandığı Çanakalle Dardanel kupa maçı ile 0-0 sona eren Muğlaspor – Diyarbekir mücadelelerinde görev alan Yılmaz, iki maçta toplam 13 sayı 1 de kırmızı kartına başvurdu.