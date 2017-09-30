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Hakem İstanbul’dan

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Hakem İstanbul’dan
Kocaelispor ile Arsinspor arasındaki maçı İstanbul Bölgesi C Klasman Hakemi Sercan Yılmaz yönetecek.

Yılmaz bu sezon 2 maç yönetti. Edirnespor’un sahasında 3-0 kazandığı Çanakalle Dardanel kupa maçı ile 0-0 sona eren Muğlaspor – Diyarbekir mücadelelerinde görev alan Yılmaz, iki maçta toplam 13 sayı 1 de kırmızı kartına başvurdu.

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