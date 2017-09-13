HAKEMLER YENİ SEZONU TÖRENLE AÇTI

İlimiz futbol hakemleri ve gözlemcileri, 2017-2018 sezonunu önceki akşam İsmetpaşa Stadı'nda törenle açtı. Hakem ve gözlemciler yemin etti, sembolik ilk antrenmanını yaptı. Hakem ve Gözlemciler protokolle birlikte yaş pastayı birlikte kesti

TOPLAM 323 HAKEMİMİZ MAÇLARDA GÖREV YAPACAK

Kocaeli Bölgesi Futbol Hakemleri yeni sezonu önceki gün törenle açtı. İlimizde 40 klasman hakemi, 168 il hakemi ve 115 aday hakem olmak üzere toplam 323 hakem ve 88 gözlemci görev alırken, açılış töreni her zaman olduğu gibi İzmit İsmetpaşa Stadı'nda gerçekleşti. Açılış konuşmalarını TFFHGD Kocaeli Şube Başkanı Mecit Keskin, İl Hakem Kurulu Başkanı Ersin Yıldırım, TÜFAD Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer, KASKF Başkanı Murat Aydın, TFF Eski yönetim kurulu üyesi Rafet Kırgız ve Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar yaptı. Yaş pasta kesimi ve antrenmanla tören sona erdi.

PROTOKOL AÇILIŞA İLGİ GÖSTERDİ

Kocaeli hakemlerinin yeni sezon rötarlı sezon açılışına Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, KASKF Başkanı Murat Aydın, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şube İkinci Başkanı İbrahim Yılmaz , İzmit Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Turgay Bulut, Spor Şube Müdürü Engin Yaşar ve Bahri Tuğ, İl Hakem Kurulu Başkanı Ersin Yıldırım ve yönetimi, Kulüp yöneticileri, spor adamları ve antrenörler katıldı. Önce dualar okundu, kurban kesimi sonrasında klasmanda olan 40 hakem konuklara tanıtıldı.

KESKİN TEŞEKKÜR ETTİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından başlayan törende TFFHGD Kocaeli Şube Başkanı Mecit Keskin'in selamlama konuşmasını yaparken, sezon açılış törenine katılan herkese teşekkür etti. İl Hakem Kurulu Başkanı Ersin Yıldırım konuşmasında 2017-2018 Sezonu hakem ve gözlemci ve spor camiasına hayırlı ve uğurlu olsun dileklerini iletti. KASKF Başkanı Murat Aydın, Kocaeli'de hakemlik yapmanın kolay olmadığını ifade ederek bölgede Kocaeli'nin İstanbul'dan sonra en çok maçın oynandığı kent olduğunu vurguladı. KASKF olarak hakemlere her türlü desteği vereceklerini dile getirdi.

ÇİNTİMAR DA BAŞARILAR DİLEDİ

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar hakemlerin eğitimci olduğunu, saha içinde duruşları ile örnek olduğunu belirtti. Çintimar “Ben bir çok ilde görev yaptım. Şu an ilimizde hakem sayısıyla örnek gösterilecek il oldu. Hakem ile gözlemci camiasına yeni sezonda başarı dilerim” dedi. Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, hakemliğin ne kadar zor olduğunu ifade ederken, hakemlere tüm kulüplerin yardımcı olması gerektiğini belirtti. Ahmet AKAY