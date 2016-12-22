Halep için Kandıralı kadınlar el ele verdi

Halep’te yaşanan insanlık suçuna dünyanın dikkatini çekmek ve bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak adına Kandıra Belediyesi öncülüğünde başlatılan “Halep Ordaysa, Kandıra Burada” yardım kampanyasına Kandıralı kadınlardan destek geldi.

Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken’nin eşi Elif Köken, İlim Yayma Cemiyeti, İHH, Gülsima , Kandıra Kent Konseyi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Kandıra Belediyesi Şehri Teras Cafe’de toplanarak Halep için yapılabilecekleri konuştu. “Halep ordaysa, Kandıra burada” yardım kampanyasına destek vermek için kolları sıvayan Kandıralı kadınlar, yaşanan insanlık dramına karşı bir kadın, bir anne, bir evlat olarak kayıtsız kalamayacaklarını belirtti.