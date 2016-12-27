Gönüllü Kültür Teşekküleri, geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen “Teröre Lanet, Kardeşliğe Evet” yürüyüşü hakkında Sivil Toplum Merkezi’nde basın açıklaması düzenledi.

38 Sivil Toplum kuruluşundan gönüllü esasına göre kurulmuş olan Gönüllü Kültür Teşekküleri, geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen “Teröre Lanet, Kardeşliğe Evet” yürüyüşü hakkında sabah saatlerinde basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya, Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekküleri Dönem Sözcüsü Memur-Sen İl, Temsilcisi Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Şahin Yaşlık ve Gönüllü Kültür Teşekküleri yönetimi katıldı.

“KALPLER TEK SES OLDU”

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekküleri Dönem Sözcüsü Memur-Sen İl, Temsilcisi Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Şahin Yaşlık, “Ülkemizin değişik yörelerinde hain terör saldırılarıyla şehit edilen kahraman polislerimiz ve şanlı askerlerimiz için buluştuk. Ülkemiz dışında yaşanan katliamlarda hayatının kaybeden kardeşlerimiz için; Halep için, Musul için yürüdük. Kocaeli tarihine geçen dev bir platformla bir araya gelmenin haklı gururunu yaşadık. Kalplerin tek ses ve tek yürek olarak attığı bu yerde, hain plânların, terör saldırılarının hiç bir işe yaramayacağını bir kez daha dünyaya haykırdık!” şeklinde açıklamada bulundu.

“TEŞEKKÜR EDERİM”

Bu büyük organizasyonun bir parçası olmaktan onur duyduklarını belirten Yaşlık, “Siyasi Parti temsilcilerine, meslek örgütlerine ,sivil toplum örgütlerine,”Teröre Lanet” yürüyüşünde ki medyaya, ilimiz milletvekillerine, belediye başkanlarına ve çalışanlarına, emniyet güçlerine ve tüm kamu personellerine teşekkür ederim” dedi. Selin BECER