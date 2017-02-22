Halepli bebeklere mama gönderdiler

Anadolu Kalkınma Vakfı (AKV) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Değerler Eğitimi projesi kapsamında Halep’teki bebekler için bin kutu mama gönderdi

Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yürütmekte olduğu Değerler Eğitimi Projesi’nin bu dönem konusu “Birlikte Yaşama Kültürü ve Kardeşlik” olarak belirlendi. Okullar da bu konu çerçevesinde özgün çalışmalar ortaya koymakta. Bu özgün çalışmalardan biri de Anadolu Kalkınma Vakfı (AKV) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ‘Halep’e Mama Kampanyası’ oldu. Okul, Gölcük IHH İnsani Yardım Vakfı aracılığı ile Halep’e bin kutu mama gönderdi.