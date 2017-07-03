Halı saha turnuvalarına dikkat!

Hakan Yağcıoğlu

Bu sezon özellikle iki turnuvada meydana gelen olaylar, yıllar öncesinde Basın Ligi’nde yaşadıklarımız, bir önlem alınması gerektiğini gösteriyor. Bu arada kayıt dışı toplanan paralar şikayetlere neden oluyor…

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Bugün manşetimizde halı sahna turnuvalarını işledik…

Benim mesleğim kadar etsidir turnuvalar…

Derince’e çöplük turnuvası, 84’te hakemler derneği turnuvası…

Bu gelenek yıllardır devam etti…

Ama bu sene iki üzücü olay yaşandı…

Birisi hakemler derneğinin turnuvasında ‘kafalar’ konuştu…

İkincisi Turkuaz turnuvasında hakem dövüldü…

Maç karakolluk oldu…

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Ben bu olaylarda organizatörleri suçlamıyorum…

Çünkü bizzat Basın Ligi’nde gazeteciler olaylara karıştı ve görüntüler ulusal ve uluslar arası basında yayınlanırken, cümle aleme rezil rüsva olduk…

Yani bizim de basın olarak (Gazetemiz hiçbir olaya karışmamasına rağmen) savunacak bir tarafımız yok…

Hakemlerin ve Turkuaz’ın turnuvalarındaki olaylar, yarın esnafların turnuvasında da çıkabilir, olgunlar turnuvasında da çıkabilir..

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Ama sıkıntı sadece olay çıkması değil elbette…

Başka sıkıntılar da var…

Turnuvalar ortada…

İlgi de belli…

Üzüm yerken bağcıyı dövmenin de anlamı yok…

Bizim beklentimiz, yarın bahis boyutuna da yükselmesinden endişe edeceğimiz bu tip turnuvalarını bir resmiyet kazanması…

Resmi makamların izniyle yapılması…

Bu önerimiz, inanın bana, öncelikle bu organizatör kardeşlerimizin önünü açacaktır…

Şimdi diyeceksiniz, ‘Futbol İl Temsilcisi. TÜFAD, KASKF ne iş yapar?”…

Değil…

Kesinlikle bu kurumların, olayla ilgisi yok…

Çünkü turnuvaların bunlarla bir bağlantısı yok…

Ama destek veriyorlar, bizzat kendileri katılıyorlar, o başka…

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Burada tek sorumlu HİS, ve bir nebze de, bağlantısı olduğu için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü…

Bu turnuvaları HİS (Herkes İçin Spor) Federasyonu’nun üstlenmesi lazım…

Çünkü TFF’nin çim halı futbol turnuvalarıyla uzaktan yakından ilgisi yok…

(Nike düzenliyor, TFF ile ortaklık yapıyor, o farklı bir durum)…

İşte bu garabetin giderilmezsi için, şimdiden GHSİM ve HİS ortak hareket ederek, spor sivil toplum kuruluşlarıyla da el ele vererek, bu duruma el atması, çeki düzen vermesi gerekiyor…

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Hele hele Maliye Müdürlüğü (Defterdarlık) bir gün çim halı saha turnuvalarını basar ve ‘Kardeşim sen kimden, ne hakla, hangi statüde para alıyorsun ve veriyorsun’ dersen, yandı gülüm keten helva…

Benden söylemesi…

İşin sonunda hapis bile olur…

Simitçiden bile vergi alındığı gününüzde turnuvaların gelirinin-giderinin resmi olmaması, acı bir durumdur…

Hatta çim halılara ödenen kiraların bile ne surette alındığı da tartışma konusudur…

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Yani bir garabetin bitmesi, insanların sağlığının garanti altına alınması, yasa dışım varsa bunun giderilmesi, gerekirse bu tip spor organizasyonlarını profesyonel şirketler eliyle yapılması en büyük arzumuzdur…

Bu ülkede ve bu kente sayısız ‘Spor yöneticisi’ ve ‘Rekreasyon’ öğrencisi mezun oluyor…

Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, bu noktada üretimini sürdürüyor…

Ancak üretim sonucu ortaya çıkan ürün karşılık bulamıyor…

Yani mezun öğrenciler, kendi mesleklerini yapacak alan bulamıyor…

Pekala, bu kente kurulacak böyle ciddi bir şirket, fena mı olur?..

Belediyeler ‘Sportif A.Ş.’ kurup ciddi ciddi spor işi alım satımı yaparken, henüz bu noktada özel sektörde bir girişimin yapılmaması, kentteki bütün spor organizasyonlarının da en büyük derdi durumunda…

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O halde…

Allah akıl vermiş, fikir vermiş..

Bunu kullanın demiş…

Her işimizi Allah’a bırakırsak, onun bizzat verdiği aklımız fikrimiz ne işe yarayacak?..

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Bu işin takipçisiyim… Kendi yeğenim dahil, herkes turnuva düzenliyor…

Ve bu turnuvalara güzelliklere güzellikler katıyor…

Neden yasal olmasın ki…

Hele hele, İstanbul’daki horoz dövüştürürler gibi, çim halıda gençlere maç yaptırıp üzerine bahis oynayanların, yarın bir gün kentimize de sızmayacakları ne malum?..