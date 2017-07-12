Halı sahada transfer!

BAL temsilcimiz Gebzespor’da transfer şov devam ediyor

Yönetimin kadroya dâhil ettiği son isim, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Batuhan Irmak oldu. Geçtiğimiz sezonu Derince’de geçiren Batuhan ile teknik direktör Mehmet Akdemir’in sahibi olduğu halı sahada bir araya gelen Sportif Direktör Abbas Sır, kısa bir görüşmenin ardından transferi bitirdi. Daha önce de Dardanel’de profesyonel olarak forma giyen Batuhan, BAL Ligi’ne yabancı değil. 26 yaşındaki orta saha, 2011-2014 yılları arasında Çanakkale’nin BAL temsilcisi Bozcaada’da 72 maça çıktı ve 7 gol kaydetti.