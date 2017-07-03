Halıda ‘kırmızı alarm’!

Gelecek sezon turnuvalara çeki düzen verilecek. Resmi hakemler dışında hiçbir resmiyeti bulunmayan turnuvalar, bu sezonki hakeme dayak olaylarıyla “amacı dışına çıktı”, hiçbir kayıt kuyut yok!

ÖLÜMDEN DÖNÜLDÜ…

Kentimizde sayıları hızla çoğalan ve genelde yaz aylarında uygulanan çim halı futbol turnuvalarında bu sezon çıkan olaylar can sıktı. Hakemler Derneği ve Turkuaz futbol turnuvalarında yaşanan olaylar, organizatörleri de zor duruma soktu. Yaklaşık 6 yıl önce, Basın Ligi’nde bir gazetecinin diğer gazeteciyi tekmeleyerek, dilinin boğazına kaçmasına neden olması ve bunun ulusal TV’lerde yayınlanması, rezaleti diz boyu haline getirmişti. Yine basın liginde futbolcular hakemleri kovalayarak, hoş olmayan görüntüler sergilemişti.

TFF DEĞİL, HİS…

Bu sene ise iki turnuvada, hakemler ve Turkuaz turnuvalarında, son derece çirkin olaylar yaşandı. Tabii ki bunlarda organizatörlerin suçu yoktu. Sahadaki insanların birbirine ve hakemlere saldırması nedeniyle yaşanan olaylar ayyuka çıktı. Hakemler dışında hiçbir resmiyeti olmayan bu turnuvalarda, hakemlerin resmi görev alması da yadırganıyor. TFF ve Futbol İl Temsilciliği ile uzaktan yakından alakası olmayan bu turnuvalarda yaşanan olayların bu kurumlara mal edilmesi, yıpratıcı oluyor. Aslında bu turnuvalar, ‘Futsal’ kategorisine giriyor ve Herkes İçin Spor İl Temsilciliği’nden izin alınarak yapılması gerekiyor.

PARA TOPLANIYOR AMA…

Bu arada turnuvaların organize edilebilmesi için tabii ki para toplanması gerekiyor. Turnuvaya kakılan takımlardan, katılım ücretleri alınıyor ve resmi bir turnuva olmadığı için, resmi bir işlem de yapılamıyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, KASKF, TÜFAD veya diğer spor sivil toplum kuruluşları, yaptırım uygulayamıyor. Sadece Herkes İzin Spor Federasyonu’na yetki veriliyor. Ancak kimsenin bu kurumu da ciddiyle aldığı yok. Bu sorun tabii ki sadece kentimizin sorunu değil. İstanbul’da daha da ileriye gidilerek, çim halı maçları üzerine canlı bahisler bile yapılarak, bu işin mafyasının türemesine neden olunuyor.