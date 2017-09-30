Halide Adalı vefat etti

İzmit Kadıköy Mahallesi Esendal Sokak adresinde ikamet eden mobilya ustası merhum Şükrü Adalı’nın eşi Halide Adalı (97) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Halide Adalı’nın cenazesi Bulvar Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.