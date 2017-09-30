İzmit Kadıköy Mahallesi Esendal Sokak adresinde ikamet eden mobilya ustası merhum Şükrü Adalı’nın eşi Halide Adalı (97) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Halide Adalı’nın cenazesi Bulvar Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
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Halide Adalı vefat etti
Halide Adalı vefat etti
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