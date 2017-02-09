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Halıdere Fizik Tedavi Merkezi bitiyor

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Halıdere Fizik Tedavi Merkezi bitiyor
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Şenol Eregüney ve beraberindekiler mart ayında bitmesi planlanan Halıdere Fizik Tedavi ve Toplum Ruh Sağlı Merkezi'ni inceledi.

Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Şenol Ergüney, Tıbbi Hizmetler Başkanı Op. Dr. Onursal Varlıklı, İdari Hizmetler Başkanı Op. Dr. M. Coşkun Güler, Mimar Sedef Şeşenoğlu, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yüksel Pehlevan, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Mustafa Özdemir ve idareciler, kısa bir süre sonra açılacak olan Halıdere Fizik Tedavi ve Toplum Ruh Sağlı Merkezi’ni yerinde inceledi.

 

HASTA YAKINLARI İÇİN ALANLAR

Halıdere Fizik Tedavi ve Toplum Ruh Sağlı Merkezi’nin mart ayında hizmete girmesi planlanmakta. Merkezde poliklinik, müdahale odası, röntgen, kan alma odası, egzersiz odaları, Fizik Tedavi Rehabilitasyon odaları ve hasta yakınlarının rahatça bekleyebileceği alanlar mevcut. 

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