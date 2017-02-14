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Halil Arıcan vefat etti

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Halil Arıcan vefat etti
İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi Sabiha Gökçen Caddesi adresinde ikamet eden çitçi Halil Arıcan (87) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.

Evli ve 5 çocuk babası olan Halil Arıcan’ın cenazesi Alikahya Hayırseverler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alikahya Mezarlığında toprağa verildi.

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