Halil Güney’in ailesine taksiyi Vali aldı

Öldürülen taksici Halil Güney’in ailesine yardım amacıyla başlatılan taksi kampanyasında beklenilen miktarda para toplanamayınca Vali Hasan Basri Güzeloğlu devreye girerek aileye araç alınmasını sağladı

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından iki hafta önce başlatılan yardım kampanyasında istenilen miktarda para toplanamadığının görülmesi üzerine Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu devreye girerek aileye taksi alınması yönünde talimat verdi. Alınan taksi Köprü taksi durağının önüne getirilerek cinayete kurban giden taksici Halil Güney’in ailesine teslim edildi. 2017 model araç 65 bin TL’ye mal olan oldu.

HALİL GÜNEY’İN AİLESİ DE KATILDI

Taksinin aileye teslim edilmesi için Köprü Taksi Durağı’nı Vali Hasan Basri Güzeloğlu ziyaret etti. Ziyarete Vali Güzeloğlu’nun yanı sıra İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Mehmet Karadeniz, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya, İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Köprü Taksi Durağı Başkanı Levent Uzun, Halil Güney’in eşi Hacer Güney, oğulları Mehmet, Salih Emre ve Mustafa Emir katılım gösterdi.

HALİL GÜNEY’İN ÇOCUKLARINA EĞİTİM BURSU

Köprü Taksi Durağının önünde açıklamalarda bulunan Köprü Taksi Durağı Başkanı Levent Uzun,” Biz esnaf olarak sahipsiz değilmişiz. Bunun sevincini yaşıyoruz. Valimize çok teşekkür ediyorum” dedi. Levent Uzun’un ardından konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya,” Taksici arkadaşımızın için bir kampanya başlattık. Ancak kampanyamız biraz ağır ilerledi. Esnaf dostu valimiz bizden erken davrandı. Bir taksi alarak Halil Güney kardeşimizin ailesine hediye ettiler. Kampanyada 6 bin 856 Lira toplandı buda çok zayıf bir rakam. Aracı valimiz aldığı için biz toplanan bu paranın bir kısmıyla aracın evrak işlerini yapıp kalan kısmını da aileye teslim edeceğiz. Eli öpülecek valimize, emniyet güçlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi. Kaya Halil Güney’in çocuklarının üniversite bitene kadar olan eğitim masraflarını karşılamak için şoförler ve otomobilciler Odası tarafından burs verileceğini açıkladı.

YILSONUNA KADAR TESLİM EDECEĞİZ DEMİŞTİK

Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Kemal Kaya’nın ardından konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu,” Dün Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan Gölcüklü Binbaşımız ve bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlerimiz hiçbir zaman unutulmayacak. Toprakları vatan yapan şehitlere borcumuz çok büyük. Ruhları şad olsun. Esnaf kardeşimiz Halil Güney hunharca bir cinayete kurban gitti. Geride bizlere emanet bir aile bıraktı. Biz esnafımızın hep yanında olduk. Daha önce durağa gerçekleştirdiğimiz ziyarette iki söz vermiştik. Birincisi katillerin yakalanmasıydı. Emniyet güçlerimiz katilleri kısa sürede yakaladı. İkinci sözümüz ise ailenin geliri noktasında bir araç alınmasıydı. Biz yılsonundan önce bu aracı teslim edeceğiz dedik. Bugün bu arabayı teslim ediyoruz” açıklamasında bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet olduğunu vurgulayan Vali Güzeloğlu Devletin, zorda olana, darda olan sahip çıkmak sorumluluğuna sahip olduğunu ifade etti Serkan BORLAK