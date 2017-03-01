Evli ve 3 çocuk babası olan Halil Karasu’nun cenazesi Fevziye Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Halil Karasu vefat etti
Derince Yenikent Mahallesi’nde ikamet eden Petrol Ofisinden emekli Halil Karasu (67) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.
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