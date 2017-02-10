Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Halime Çetin’in cenazesi Zeytinburnu Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi
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Halime Çetin vefat etti
İzmit Zeytinburnu Köyü Civcivoğlu Mahallesinde ikamet eden çiftçi Hazim Çetin’in eşi Halime Çetin (96) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.
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