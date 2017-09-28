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Halit yine şampiyon

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Halit yine şampiyon
Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Tamyüksel, İstanbul Open Karate Turnuvası şampiyonu oldu

Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Halit Tamyüksel, 12.Uluslararası İstanbul Open Karate Turnuvası,14-15 yaş kategorisi 63 kiloda şampiyon olmayı başararak altın madalya kazandı. 20 ülkeden 285 erkek, 251 bayan sporcunun katıldığı Türk karatesinin klasikleri arasındaki yerini alan turnuvaya Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Bostwana, Bulgaristan, Cezayir, Makedonya, Gürcistan, Almanya, Hindistan, İran, Ürdün, Kazakistan, Lübnan, Hollanda, Filistin, Polonya, Romanya, Rusya, Tayland ve Ukraynalı sporcular mücadele etti.

 

BAŞKANLAR TEBRİK ETTİ

14-15Yaş kategorisi 63 kiloda tatamiye çıkan Halit Tamyüksel grubundaki ilk maçında Rus DanilGretcskiy’i ardından, Azerbaycan’dan RavanBaghirov’u, çeyrek finalde Türk Milli Takımı’ndan Mehmet Semiz’i yarı finalde Manas Spor Kulübü’nden Hakan Çelik’i, finalde ise Harun Durdağı’nı yenerek şampiyon oldu. İstanbul Open Karate Turnuvası’nda şampiyon Halit Tamyüksel’e Antrenörü Timur Doğan ve Milli Takım Antrenörü İbrahim Erçin destek verirken, başarısında ilk kutlayan isimler KOTO Başkanı Necmi Bulut ile Meclis Başkanı Akın Doğan oldu. 

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