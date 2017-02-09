Mesut Akbulut

Zaman zaman halk otobüsleri şoförleriyle ilgili şikayetler gelir…

Son zamanlarda bu şikayetlerin azaldığını söyleyebilirim…

Dün de halk otobüsü şoförüne teşekkür telefonu geldi.

Pekdemir İnşaat’ta görevli Atilla Tayşe beni aradı…

Pekdemir İnşaat ile ilgili bir haber vereceğini düşündüm…

Sonrasında beni arama nedenini söyledi.

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Atilla Bey şunları ifade etti;

“Mesut Bey…

Zaman zaman minibüs şoförlerinden şikayet ederiz.

Bu kez bir teşekkür etmek istiyorum.

Çarşamba günü akşamı saat 18.00 civarında İzmit’ten Kuruçeşme’ye giden 94 nolu, 41 J 0246 plakalı halk otobüsüne 65 yaş üstü kartımı basıp bindim.

Şoför bana hoş geldin dedi…

Dikkatimi çekti.

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Sonrasında şoförü izledim.

Baktım, herkese

Merhaba…

Hoş geldiniz…

Güle güle…

Gibi kelimeler kullanıyor.

Açıkçası çok hoşuma gitti.

Çok tatlı dilli idi.

Tatlı dili de yüzüne yansımıştı.

Çok saygılı idi…

Herkese eşit muamelede bulunuyordu.

Buncadır halk otobüslerine biniyorum, bu kadar tatlı dilli, anlayışlı bir şoför görmedim.

İnerken şoföre ismini sordum İbrahim dedi…

Soyadını bilmiyorum…

Lütfen bunu köşenizde yazın” dedi.

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Atilla Bey, İbrahim Bey’in soyadını bilmiyordu.

Ben de şoförün soyadını öğrenmek için Oda Başkanı Mustafa Kurt’u aradım.

Durumu anlattım.

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Bana, “Mesut Bey. Biz şoförlerimize sık sık eğitimler veriyoruz.

Bütün şoförlerimiz anlayışlıdır.

Bunu da bilmenizi isterim” dedi.

Sonrasında beni arayıp İbrahim Bey’in soyadının Aslan olduğunu söyledi

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Ben de Atilla Bey’in isteğini yerine getirip köşemde yazdım.

Biz de İbrahim Aslan’ı bu davranışlarından dolayı kutluyoruz.

Halk otobüsü şoförlüğünün de dünyanın en zor işlerinden biri olduğunu unutmamalıyız…

Şoförlerden ne kadar anlayışlı olmalarını bekliyorsak, bizler de onlara karşı anlayışlı olmalıyız diye düşünüyorum…

PTT’den Sevgililer Gününe özel kampanya

PTT’den Sevgililer Günü hediyelerini kargoyla ulaştırmak ve sevdiklerine Sevgililer Günü tebrik kartı göndermek isteyenleri mutlu edecek bir kampanya düzenledi. Bu kapsamda, tebrik kartları posta ücreti müşteriden tahsil edilmek kaydıyla ücretsiz dağıtılacak. Ayrıca, Sevgililer Gününden işgünü içerisinde (07-08-09-10-13 Şubat 2017) postaya verilen Posta Kargosu ve APS Kurye gönderilerine yurtiçinde % 10 indirim uygulanacak. PTT, son yıllarda özel günlerde indirim yapıyor. Güzel bir uygulama.

Baraj seviyesi yüzde 51!

Yılbaşında güzel bir kar yağdı… Yetmedi ocak ayının ortalarında bir daha kar yağdı… Sevindik… Zira barajlar dolacak, yazın susuz kalmayacaktık. O da ne… O kadar kar yağmasına rağmen Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 51’lere çıkmış… Anlaşılan daha çok yağışa ihtiyaç var. Daha çok kar yağışına… Meteoroloji’den gelen habere göre cumartesi günü kar yağacakmış… Yağsın… Yağsın… Yağsın ki barajlarımız dolsun…

Okul önlerinde denetim

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri İzmit’te okul çevrelerinde asayiş uygulaması yaptı. Şüpheli görünün kişilerin kimlik bilgileri kontrol edildi. Körfez Yarımca’da yapılan bir kontrollerle uyuşturucu satıcısı yakalanmış. Güzel bir uygulama. Polis bu tür zehir tacirlerine göz açtırmamalı…

AKP’ye üye olmayana iş yok mu?

Saadet Partisi (SP) Gebze İlçe Başkanı Necati Korkmaz, sıra dışı açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Korkmaz, geçtiğimiz günlerde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu eleştirmiş, Gebze’ye üvey evlat muamelesi yapıldığını söylemişti… Korkmaz önceki gün de yeni bir açıklama yaptı. Çok sertti.

Dede ki, “AKP’ye üye olmayanı işe almıyorlar. Bu tahammülsüzlük ve korku neden? İnsanları işleriyle, aşlarıyla korkutup AKP’ye üye olmayana iş vermemek hiçbir vicdana sığmaz ”dedi.

Hakikaten çok sert bir açıklama…

Şunu da ifade etmeliyim ki; Bu açıklamanın doğruluğuna inananlardanım…

CHP’li Yiğit’in “AIDS” hassasiyeti

CHP Kadın kolları Başkanı Ülker Yiğit, AIDS hastalığına dikkat çekti. Dedi ki; “Son yıllarda AIDS hastalığının yaygınlaştığı görülmüştür. AIDS hastalığının yaygınlaşması son yıllarda yine hayli yaygınlaşan ve seyyar satıcılıktan geçimlerini sağlayan Afrikalı misafirlerimizden esasla türemiş olabilir. Bilindiği üzere AIDS’in anavatanı Afrika’dır. Bu konumda Afrikalı misafirlerimizin ciddi bir sağlık taramasından geçirilmesi sağlanmalıdır” dedi.

Yiğit’in tespiti doğru.

Şunu da unutmamak lazım, Türkiye’de 3 milyon Suriyeli var…

Bunlar da tek tek sağlık taramasından geçirilmeli diye düşünüyorum.

Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı!

AKP Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp, önceki gün bir gazeteye verdiği demeçte “Bu ülkeyi millet yönetecek” demiş… Alp açıklamasının devamında muhalefete de göndermede bulunarak, “Muhalefet partisi 18 maddenin hiç birinden bahsetmiyor. Sadece ve sadece Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı adı altında tek adam diktatör… Diğer maddelerle endişen yok mu senin? Madem derdin üzüm yemek ise, 18 yaşındaki seçme ve seçilmeyle alakalı kabul görüyorsan neden oylamada hayır veriyorsun? Bağımsız yargının yanına tarafsız ibaresinin eklenmesine neden hayır veriyorsun? Senin canın üzüm yemek istemiyor. Bağcıyı dövmek istiyor. Çünkü ellerindeki vesayet gidecek. Türkiye’yi uzaktan kumanda ile yönetenler, yetkinin milletin eline geçmesini istemiyorlar ” demiş… Alp, olaya madde madde bakıyor… 18 maddenin bütününe bakıldığında Türkiye’de sistem değişikliğinin, rejim değişikliğinin olacağı görülecektir. Alp, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığından bahsediyor. Alp, insanlar Recep Tayyip Erdoğan’dan neden bu kadar nefret ediyor sorusuna da bir cevap vermeli.