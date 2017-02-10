Halk otobüsü sürücülerinin alkollü gecesi ölümle bitti

İzmit’te birlikte alkol aldıktan sonra tartıştığı arkadaşının halk otobüsünden inerek yürümeye başlayan kişi, arkadaşının kullandığı halk otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre İzmit TepeKöy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı mevkisinde bulunan boş alanda Özel Halk Otobüsü sürücüleri Bedri İpek ve Orhan Y. birlikte alkol almaya başladı. Bir süre sonra ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma başladı. Tartışmanın ardından Bedri İpek, Orhan Y.’nin kullandığı 41 J 0210 plakalı Özel Halk Otobüsünden inerek yürümeye başladı. Orhan Y. ise aracını çalıştırarak oradan ayrılmak isterken arkadaşı Bedri İpek'e çarptı.

Aracı arızalanınca yine kaza yaptı

Kazada Bedri İpek ağır yaralanırken Orhan Y. ise olay yerinden uzaklaşmak isterken Kurtuluş Bulvarı üzerinde aracı arıza yapınca yolun ortasındaki ağaçlara çarparak kaza yaptı. Orhan Y. olay yerine gelen İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İzmit İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Kazada ağır yaralanan Bedri İpek, sağlık ekipleri tarafından Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İpek, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Nuri AKÇAHARMAN