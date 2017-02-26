Halk Oyunları yarışması sona erdi

Halk Oyunları İl Yarışmaları geçtiğimiz günlerde Atatürk Spor salonunda 21 ekibin katılımıyla sona erdi. Geleneksel düzenlemeli ve geleneksel düzenlemesiz kategorilerinde yapılan yarışmalarda dereceye giren ekiplerin takım sıralaması belli oldu. Yarışmalar sonucunda dereceye giren ekiplere ödülleri verildi.
DERECEYE GİREN EKİPLER
Minikler Geleneksel Düzenlemesiz Dalda
Kocaeli 1’incisi Pakmaya Abidin Pak İlkokulu
Kocaeli 2’ncisi Akçakoca İlkokulu
Kocaeli 3’üncüsi Fürsan İlkokulu
Yıldızlar Geleneksel Düzenlemesiz Dalda
Kocaeli 1’incisi Dr. Ferdi Koçal Ortaokulu
Kocaeli 2’ncisi İlimtepe Ortaokulu
Kocaeli 3’üncüsü Demirsaç Ortaokulu
Gençler Geleneksel Düzenlemesiz Dalda
Kocaeli 1’incisi 24 Kasım Anadolu Lisesi
Kocaeli 2’ncisi Yenikent Anadolu Lisesi
Kocaeli 3’üncüsü Milangaz Hacer Demirören E.M.L
Minikler Geleneksel Düzenlemeli Dalda
Kocaeli 1’incisi Bekir Sıtkı Özer İlkokulu
Gençler Geleneksel Düzenlemeli Dalda
Kocaeli 1’incisi Kocaeli Anadolu Lisesi