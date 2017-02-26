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Halk Oyunları yarışması sona erdi

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Halk Oyunları yarışması sona erdi
Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Halk Oyunları İl Yarışması sona erdi. Dereceye giren okullara ödülleri verildi

Halk Oyunları İl Yarışmaları geçtiğimiz günlerde Atatürk Spor salonunda 21 ekibin katılımıyla sona erdi. Geleneksel düzenlemeli ve geleneksel düzenlemesiz kategorilerinde yapılan yarışmalarda dereceye giren ekiplerin takım sıralaması belli oldu. Yarışmalar sonucunda dereceye giren ekiplere ödülleri verildi.

 

DERECEYE GİREN EKİPLER

Minikler Geleneksel Düzenlemesiz Dalda

Kocaeli 1’incisi Pakmaya Abidin Pak İlkokulu

Kocaeli 2’ncisi Akçakoca İlkokulu

Kocaeli 3’üncüsi Fürsan İlkokulu

 

Yıldızlar Geleneksel Düzenlemesiz Dalda

Kocaeli 1’incisi Dr. Ferdi Koçal Ortaokulu

Kocaeli 2’ncisi İlimtepe Ortaokulu

Kocaeli 3’üncüsü Demirsaç Ortaokulu

 

Gençler Geleneksel Düzenlemesiz Dalda

Kocaeli 1’incisi 24 Kasım Anadolu Lisesi

Kocaeli 2’ncisi Yenikent Anadolu Lisesi

Kocaeli 3’üncüsü Milangaz Hacer Demirören E.M.L

 

Minikler Geleneksel Düzenlemeli Dalda

Kocaeli 1’incisi Bekir Sıtkı Özer İlkokulu

 

Gençler Geleneksel Düzenlemeli Dalda

Kocaeli 1’incisi Kocaeli Anadolu Lisesi

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