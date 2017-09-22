Haluk Bozo: Kocaelispor’a zarar vermek istemiyoruz

Hodrimeydan Taraftar Derneği yöneticilerinden Haluk Bozo, Kocaelispor’un, Karaköprü Belediyespor ile oynayacağı maçta, her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tribündeki yerini almayacaklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:

Sevgili Kocaelispor sevdalıları. Tribünde yaşadığımız sorunların giderilmesi adına yaptığımız istişareler, gerek çözüm için verdiğimiz emeklerden bir çözüme ulaşamadık. İçinde bulunduğumuz durumda Kocaelispor'umuza zarar vermemek ve hiçbir kardeşimizin burnunun dahi kanamaması adına tribünlerdeki yerimizi almayacağız. Kocaelispor'umuza oynayacağı Karaköprü karşılaşmasında başarılar dileriz.