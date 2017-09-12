Hamdi Ulukaya kimdir?

Haluk Ulusoy

Hamdi Ulukaya, 1972 Erzincan'da dünyaya gelmiş bir genç adam. ABD li, Chobani yoğurt firmasının kurucusu ve sahibi.

Hamdi Ulukaya, Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok satılan süzme yoğurt markası Chobani’nin sahibi, kurucusu, yönetim kurulu başkanı ve CEO’su.

Erzincan’ın İliç ilçesinde süt besiciliği yapan bir aileye mensup olan Ulukaya, eğitiminin ilk dönemlerini Erzincan'da geçirdikten sonra, Ankara Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi eğitimi alırken 1994'te İngilizce öğrenmek için ABD'ye gitmiş. Uzun yıllar oralarda çeşitli çiftlik işlerinde çalışmasının ardından , 2002’de babasının tavsiyesiyle küçük bir atölyede peynir üretimine başlamış.

Fakat asıl başarısını, 2005 yılında New York eyaletinin kuzeyinde, kapatılmış olan büyük bir yoğurt fabrikasını satın alarak girdiği büyük riske borçlu.

Yoğurt işinde tecrübesi olmamasına rağmen bir imparatorluk haline getirdiği Chobani, beş yıldan kısa sürede yıllık satışlarını sıfırdan 1 milyar doların üzerine çıkararak, 2011’de ABD’nin lider yoğurt markası olmayı başarmış müthiş bir yolculuk değil mi?

ABD’de Yunan usulü olarak bilinen süzme yoğurdun rağbet görmesi sayesinde Yunan yoğurdunun ABD pazarındaki payı 2007’deki % 1 seviyesinden Chobani markası ile 2013’te % 50’nin üzerine çıkartmış.

Uluslararası denetim ve danışmanlık firması Ernst & Young tarafından 2013’te "Dünyada Yılın Girişimcisi" ilan edilen Ulukaya, sahibi olduğu yoğurt imparatorluğunun başarısı ile milyarder olmuş.

Forbes’e göre serveti 2014 yılı itibarıyla 1,92 milyar dolarmış.

Nasıl müthiş bir hikaye değil mi ? Durun daha bitmedi….

Şirket hisselerinin %10’unu çalışanlarına verdi

Amerika’nın en hızlı büyüyen gıda firmalarından olan Chobani’de işçilerin şirkete ortak olmaları için özel bir model üreterek müthiş bir yeniliğe daha imza attı.

Buna göre şirkette tam zamanlı çalışan herkese Chobani’nin büyümesinde pay sahibi olma imkânı sunarak 8 milyar dolarlık yoğurt piyasasında yaklaşık yüzde 20 pazar payına sahip olan şirketin, büyümeye bağlı bir sistemle çalışanlara hisse aktarımı yapmaya başladı.

Şimdiye kadar başka hiçbir şirket tarafından uygulanmayan bu model sayesinde işçiler, alabilecekleri hisselerinin tümüne en fazla 4 sene içerisinde ulaşarak kişi başı 200 bin dolar gibi bir hisse sahibi olacaklar.

Nasıl, süper bir girişimci ve süper bir büyük gönüllülük örneği değil mi ?

Bu işlerin yapıldığı yer ABD , sosyalist bir ülke değil. Demek ki neymiş ; işi yapan devlet ve sistem değil sadece akılmış…

Hamdi beyi canı gönülden kutluyorum. Daha binlerce gence örnek olmasını temenni ediyorum.