Hamile hemşireye hastasından SALDIRI!

Yıllardır Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yaşanan sağlık çalışanlarına saldırı olayına Kocaeli’de bir yenisi daha eklendi.

Sağlık Bakanlığının tüm bilinçlendirme çalışmalarına rağmen hastanelerde sağlık çalışanlarına hasta veya yakınlarının saldırıları devam ediyor. Kocaeli’de Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir hemşire ile Üroloji Polikliniğinde görevli sekreter Erkin Özdemir, hasta ile yakınlarının saldırısına uğradı. İlk olay hastanenin acil servisinde yaşandı. Triaj odasında görevli 4 aylık hamile Aysun Işık’ın yanına gelen bir hasta yakını, ‘Niye beni duymadın’ diyerek saldırmaya başladı. Önce masada bulunan bilgisayar ekranını Işık’a fırlatan saldırgan, daha sonra hamile hemşirenin kolunu sıktı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olaya hastanenin güvenlik elemanları anında müdahale etti. Saldırgan, yakınları ve güvenlik görevlileri tarafından acil servisten uzaklaştırıldı.

Olayı anlattı

Başından geçen olayı anlatan hemşire Aysun Işık, “Ben o gün nöbet devralmak için hastaneye giriş yaptım. Formalarımı giyindim, hemşire odasına su içmek için gidiyordum. O arada hasta yakını arkamdan geliyormuş, ben görmedim. Ben hemşire odasına girdim, bir bardak su aldım. O ara hemşire odasının kapısına birisi tekme atıp içeri girdi, kolumdan tuttu. ‘Ben sana sesleniyorum, neden bakmıyorsun’ diye kolumdan tuttu. Benim üzerime yürüdü, vuracaktı arkadaşım kolundan tuttu. Davacı oldum, süreç devam ediyor. Bebeğime bir zarar gelmedi ama ben psikolojik olarak etkilendim. Bir hafta işe gelemedim. Pazar günü nöbetim vardı, geldim ama çalışamadım” dedi.

Saldırgan bu kez baltayı taşa vurdu

Bir başka saldırı olayı ise yine aynı hastanenin Üroloji Polikliniğinde yaşandı. Poliklinikte görevli erkek sekreter Erkin Özdemir, sağlık güvencesi bulunmayan bir hasta yakınının saldırısına uğradı. İşlemlerin ücretli olacağının belirtilmesi üzerine sinirlenen hasta yakını, ultrason için de sıra alması gerektiği söylenince sıra bekleyemeyeceklerini ifade ederek Özdemir’in boynuna sarıldı. Ancak saldırdığı sağlık çalışanı karate antrenörü çıkınca saldırgan baltayı taşa vurduğunu anladı. Kendisine saldıran hasta yakınına karşılık vermeyen Özdemir, kendisini savunmayı da ihmal etmedi. Olayı anlatan Özdemir, “Hasta yakını verilen ultrason randevusunu almak istemedi, o anda muayene işlemlerinin sonlandırılması gerektiğini biraz kabadayı bir hareketle belirtti. Biz de durumun bizi aştığını, ultrason bölümüne müracaat etmesi gerektiğini söyledik. Akabinde de saldırı gerçekleşti. Sağlık çalışanlarına karşı, ‘Siz bu işi yapamıyorsunuz, dayağı hak ediyorsunuz’ gibi söylemler ile herkesi dövebileceklerini, işlerini bu şekilde yürütebileceklerini zannediyorlar. Maalesef bunları bilmeyen arkadaşlar kötü sonuçlarla karılaşabiliyorlar ama bilmeyen arkadaşlar da bazen baltayı taşa vurabiliyorlar” dedi.

“Karşılık verseydim şu an acilde yatıyor olacaktı”



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübünde karate antrenörlüğü yaptığını anlatan Özdemir, “Ayrıca kişisel dövüş eğitimleri veriyorum. Herhalde beni de etkisiz hale getirip dövüp, sonra da kahvehane köşelerinde ‘Gittim hastaneyi karıştırdım’ diye anlatacaktı arkadaş. Ama bu sefer olmadı, istediğini yapamadı. Üç dört defa saldırı girişimi gerçekleştirdi. Arkadaş güvenlik personelinin uzaklaştırmaya çalışmasına rağmen sürekli bana saldırı girişiminde bulundu ama başarılı olmadı. Ben işim gereği, yaptığım dövüş eğitmenliğinden dolayı oradaki psikolojiyi biliyorum ve üzerine gitme gereksinimi duymadım. Zaten üzerime saldırıp da böyle durumu devam etme pozisyonu bulamayınca ben de kendisine yaklaşma, durumumu devam ettirme gereksinimi duymadım. Dövüş taktiklerini uygulasaydım, reaksiyon olarak bir hareket yapsaydım, muhtemelen şu an acilde o yatıyor olacaktı. İyi ki öyle bir şey olmadı. Böyle bir şey olmaması için biz antrenmanlarda kendimizi kontrol etmeyi öğreniyoruz. Kötü bir şey olmadı ama adli süreç sonunda kendisi biraz tazminat falan ödeyecektir, onun için yeterli bir ceza olacaktır” diye konuştu.

Şikayetçi oldu

Boğazında morarmalar oluşan Özdemir, aldığı darp raporunun ardından şikayetçi oldu. Sağlık Bakanlığının bu konuda birçok tedbir aldığını ifade eden Kocaeli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Şenol Ergüney ise, “Eskisi kadar şiddetle karşılaşmıyoruz ama hala oluyor. Bununla ilgili yasal tedbirlerin arttırılması gerekir. Toplumsal bilinç çok önemli. Biz ne kadar tedbir alırsak alalım vatandaşın bilinçli olması, anlayışlı olması, şiddete başvurmadan ziyade uygun olmayan bir şey ile karşılaştığı zaman hukuki yollara başvurması gerekiyor” şeklinde konuştu.