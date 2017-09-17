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Hamile kadın kazada bebeğini kaybetti

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Hamile kadın kazada bebeğini kaybetti
Kandıra İlçesi'nde, iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada yaralanan 3 kişiden 6.5 aylık hamile Emine Ambar, karnındaki bebeğini kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde, D-605 Karayolu Çakırcaali Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İzmit yönüne giden 34 ZA 8914 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonuna giren Salih Ambar yönetimindeki 77 AP 999 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, 34 ZA 8914 plakalı otomobilde bulunan 6.5 aylık hamile Emine Ambar, annesi Zeynep Ambar ve 3 yaşındaki oğlu Ali Kayra Ambar yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil ve İtfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı.

HAMİLE KADIN BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Emine Ambar acil ameliyata alınırken, karnındaki bebeğini kaybetti öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


 

 

 

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