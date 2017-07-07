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Hamile kadına tecavüz edip, bebeğini öldürdüler!

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Hamile kadına tecavüz edip, bebeğini öldürdüler!
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 9 aylık hamile kadına tecavüz ettikten sonra yanındaki 10 aylık bebeğini öldüren şahıslar yakalanarak gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, Kaynarca ilçesinde özel bir tavuk şirketinde çalışan B.K. ve C.K., isimli iki kişi işyerinde çalıştıkları Suriye uyruklu bir kişi ile henüz bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Tartışma sonrasında dün akşam iki şahıs, Suriyeli işçinin eşini Merkez Mahallesi’nde bulunan evlerine gelerek zorla kaçırdı.

 

10 AYLIK BEBEĞİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜLER

İki şahıs, Suriyeli olan ve isminin Mefta Emani Arrahman olduğu öğrenilen kadına tecavüz ettikten sonra başına taş ile vurarak yanındaki 10 aylık bebeğini de boğarak öldürdü. Suriye uyruklu kadını öldüren şahıslar, kadının cesedini Topçu Mahallesi Dağyeniköyü divanında bulunan ormanlık alana attı. Suriyeli kadının 9 aylık hamile olduğu ve eşinin kadını doğuma götüreceği öğrenildi.

 

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Zanlılar Jandarma ekiplerinin geniş çaplı araştırması sonrasında yakalanırken iki şahıs suçlarını itiraf etti. Yakalanan zanlıların sorgularının ardından savcılığa sevk edildiği öğrenildi. Suriyeli kadının ve 10 aylık bebeğinin cansız cesetleri Kaynarca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ve polisin soruşturması devam ediyor.

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