Hangi testi kırılacak?

Süper Amatör Lig B Grubu’nda ligde kalmak için şiddetle puana ihtiyacı olan iki takım, Denizliköyü ile Beylikbağı arasındaki maçı kaybeden takım lige veda edecek.

Beraberlik, Denizliköyü’nü düşürecek. Kısacası 2 testiden birisi kırılacak. Metin Oktay Stadı’nda saat 14.00’da başlayacak olan maçı Erhan Yalta yönetecek. Bu maçın skoru İlimtepe, 1937 Seka ve Yavuzspor’u da yakından ilgilendiriyor.