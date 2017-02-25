M.Tanzer Ünal

Geçenlerde bir balıkçı esnafı ziyaretime geldi.

Şu gergin ortamda zarar görmesin diye ismini yazmıyorum.

Elinde bir broşür…

Yapraklarını hızlı hızlı çeviriyor, belli ki aradığı bir sayfa var, bulup bana gösterecek.

“İşte” diye bulduğu sayfayı önüme koydu, “İşte bakın, son seçimde ‘Balık AVM yapacağız’ diye söz verdiler, bırakın AVM yapmayı bizi bulunduğumuz yerden atıyorlar… Balık AVM değil de İngilizcesini yazmışlar üstelik, Fish Center diye… Hani Fish Center yapılacaktı?”

Balıkçı arkadaşı yatıştırdım, çay söyledim, “Hele bir otur” dedim.

Broşürü elime aldım, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın son seçimlerde kamuoyuna dağıttığı broşür…

İki bölümlü, iki başlangıçlı bir “seçim vaatleri” broşürü…

Her iki başlangıçta da aynı sloganlar var.

En üstte…

”Her şey çocuklarımızın geleceği için”

Hemen altında…

“Sizin hayalleriniz bizim görevimiz”

Broşürün bir bölümü, “2023 İzmit Vizyon Projeleri” diye ayrılmış.

Baktım, “Fish Center” de vizyon projeleri arasında.

Gelen arkadaşa, “Sen, ‘Fish Center nerede?’ diyorsun, ama Nevzat Bey bu projeyi 2023 yılına kadar yapacağım demiş, daha 6 yılı var. Söz verdiyse yapar” diye takıldım.

Önüme koyduğu sayfayı incelemeye başladım…

Hani her şey, özellikle seçim vaatleri kâğıt üzerinde çok güzel durur ya, “Fish Center”in temsili resmi de öyle.

Nasıl bir merkezse, devasa bir bina!

Kongre merkezi görünümünde…

Herhalde içine Türkiye’nin bütün balıkçılarını koysan, ancak dolar.

Fotoğrafın üstü ve altına notlar düşülmüş…

*Deniz Ürünleri Merkezi FİSH CENTER

*Balıkçı da, balık sever de faydalanacak, İzmit kazanacak.

*Denizin kıyısındaki şehrimizin denizden ve onun nimetlerinden daha fazla yararlanabilmesi için kuracağımız bu merkez, İzmit’in sembol yapılarından biri olacak.

Dediğim gibi, düşünce güzel, hedef güzel!

Hayaller ve gerçekler…

Broşürdeki “Fish Center” sayfasına bakarken, o slogana aklım takıldı.

“Sizin hayalleriniz, bizim görevimiz…”

Kim söylüyor bunu?

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan!

Yani Nevzat Doğan halka diyor ki, “Siz hayal edin, ben yapayım…”

İyi de sayın başkan, İzmit balıkçı esnafında “hayal kuracak güç” kalmadı ki!

Bu konuda sadece sizin değil, sizden önceki başkanların da eksiği, kusuru var.

Balıkçı esnafının bu kaçıncı yer değiştirişi?

Her 10-15 yılda bir, oradan oraya göçe göçe şimdiki yerlerine gelmişlerdi.

Şimdi “Buradan da çıkın” deniliyor.

Çıkacaklar da nereye gidecekler?

Yeni bir “balık pazarı” mı yapıldı?

Hayır…

2023 vizyon projeleri arasında bulunan “Fish Center” konusunda ön çalışmalar başlatıldı mı?

Yooo…

O halde İzmit balıkçı esnafı, balık severler nasıl hayal kuracak?

Esnaf, ekmek tezgâhını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyayken hayal kurabilir mi?

Bu sorun fazla tatsızlaşmadan çözülmeli

Kabul edelim, balıkçı esnafına haksızlık yapıldı, yapılıyor.

Şöyle…

İzmit Belediyesi, balık pazarının bulunduğu arsayı borcu karşılığı Sosyal Sigortalar Kurumu’na verdi.

Verirken de, anlaşılan o ki, “Yeni bir balık pazarı yapılıncaya kadar balıkçılar ve diğer esnaf yerinde kalacak” diye şerh düşülmemiş.

Belki, bu konu hiç konuşulmamış…

O bölgedeki esnafın durumu hiç düşünülmemiş…

Bu nedenle, arsanın yeni sahibi SGK, bölgedeki esnafa “Burası benim, ben burayı satacağım, satıncaya kadar gelin sizinle anlaşma yapalım, ama alan kişi ne yapar bilemem” diye tebligat gönderiyor.

İşte sıkıntı tam bu noktada başlıyor.

Diyelim ki, SGK burayı bir ay sonra sattı, alan kişi veya kurum da balıkçı esnafını kapı önüne bıraktı…

Ne olacak, İzmit “balık pazarsız” mı kalacak, balıkçı esnafı ekmek teknesini mi kaybedecek?

Balık pazarı, her kent için bir semboldür.

Bazı kentler, özellikle sahil kentleri, balık pazarlarıyla anılır.

Dizi dizi balık satanlar, çevrelerinde küçük sevimli balık lokantaları, ağırlıklı olarak salatalık malzemesi satan manavlar…

Özellikle balık sezonlarında bir coşkudur, bir yaşama sevincidir balık pazarları!

Ne yani, mevcut balık pazarımız kalkacaksa, bu arada yeni bir balık pazarı yapılmayacaksa, koskoca İzmit’in balık pazarı mı olmayacak?

Soran birine, “Bizim balık pazarımız yok” mu diyeceğiz?

Ayıp olmaz mı?

Utanırız, söyleyemeyiz…

Hiç İzmit, Marmara bölgesinin en önemli balık mezat merkezlerinden biri olan İzmit, “balık pazarsız” olur mu?

Peki, balık pazarı böyle mi kalsın?

Kalmasın, ama yeni bir balık pazarı yapılıncaya kadar da balıkçı esnafımıza dokunulmasın!

Gerekirse İzmit Belediyesi SGK ile ek bir protokol yapmalı, balıkçı esnafını “çıkarılma tehlikesine karşı” korumalı.

Bu arada yeni balık pazarı için de acilen adım atılmalı.

Başkan Nevzat Doğan, bu sorunu fazla dallanıp budaklanmadan çözmeli.

Nevzat Bey’e de bu yakışır.

İzmit, balık pazarsız bırakılmamalı!

Balıkçı kardeşlerimiz mağdur edilmemeli!

Bir zamanlar patates

Bugünlerde üretim bölgelerinden çığlıklar yükseliyor, üreticiler “Geçen yılın patatesi elimizde kaldı, kilosu 30-35 kuruşa müşteri bulamıyoruz” diye feryat ediyorlar ya, Osmanlı döneminde yaşanan o “patates krizleri” aklıma geldi.

Haydar Kazgan’ın “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Şirketleşme” kitabından okumuştum.

2.Abdulhamit dönemi…

İstanbul’un patates ihtiyacı normalde Adapazarı’ndan, anormal durumlarda Fransa’dan sağlanıyor.

Normali ne, anormali ne?

Kış hariç diğer mevsimlerde sorun yok, patates Adapazarı’ndan geliyor.

Kış aylarında sıkıntı yaşanıyor; kar, yağmur derken, Sapanca Gölü çevresindeki dereler taşıyor, taşarken karayolunu da uzun süre geçilmez hale getiriyor.

Böyle olunca da Adapazarı’ndan İstanbul’a patates sevkiyatı duruyor.

Kış ayları için patates Fransa’dan gemilerle getirtiliyor.

2.Abdulhamit, sarayının penceresinden, gecikme durumlarında patates gemilerinin yolunu gözlermiş.

İşte böyle…

“Patates üreticinin elinde kaldı” haberleri, bana, Osmanlı döneminin “patates krizlerini” hatırlattı.