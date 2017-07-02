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Hanibal kapılarını açıyor

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Hanibal kapılarını açıyor
Hanibal Spor Kulübü 2004-2011 yılları arasında doğan sporcular için yaz dönemi kursunu bugün açıyor.

Temmuz ve Ağustos aylarında uzman antrenörler eşliğinde hafta içi 4 gün antrenman yapacak minikler ve gençler, basketbol sporcunun inceliklerini öğrenecek. Yahya Kaptan 24 Kasım Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda düzenlenecek kurslara katılmak isteyenler için 0 543 522 40 23 no’lu telefondan bilgi alabilirler.

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