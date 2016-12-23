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Hanife Gültekin son yolculuğuna uğurlandı

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Hanife Gültekin son yolculuğuna uğurlandı
Eski voleybolcu, voleybol hakemi ve voleybol il temsilcisi Ömer Gültekin'in annesi Hanife Gültekin son yolculuğuna uğurlandı.

VOLEYBOL CAMİASI AKIN ETTİ

Merhumenin cenaze namazına Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, İzmit İlçe Spor Müdürü Turgay Bulut, Milli Eğitim Şube Müdürü Haşmet Batur, Spor Şube Müdürü Engin Yaşar, Okul Sporları Tertip Kurulu Üyeleri, Karamürsel İdmanyurdu Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Adnan Yılmaz, Satranç İl Temsilcisi İlhan Berik, TFF Eski Yönetim Kurulu Üyesi Rafet Kırgız, voleybol camiası, spor adamları, antrenörler, merhumenin akraba ve dostları katıldı.

 

3 EVLAT SAHİBİYDİ

89 yaşında Hakk’ın rahmetine kavuşan ve 3 evlat sahibi olan merhumenin cenazesi dün öğle namazına müteakip Fevziye caminden kaldırıldı ve Bağçeşme mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verildi. Hanige Gültekin’nin oğullarından Ömer Gültekin, taziye dileklerini ileten tüm dostlarına teşekkür etti. Gazetemiz olarak Merhume Hanife Gültekin'e Allah'tan rahmet geride kalanlara sabır diliyoruz. Erdem ÖVÜÇ

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