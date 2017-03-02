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Hanım Hüyüklü vefat etti

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Hanım Hüyüklü vefat etti
Körfez Çamlıtepe Mahallesi’nde ikamet eden, merhum çiftçi Çerkez Hüyüklü’nün eşi Hanım Hüyüklü (78) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti

Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Hanım Hüyüklü’nün cenazesi Kahramanmaraş’ta toprağa verilecek.

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