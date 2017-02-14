Harb İş Spor’lu kızlardan Ovacık’a futbol dersi

Başarılarıyla dikkat çeken Harb İş Spor’lu kızlar rakibi Ovacık Gençlikspor’u 3-0’lık skorla mağlup ederek hayati 3 puan daha kazandı

MÜTHİŞ PERFORMANS GÖSTERDİLER

Ligde şampiyonluk mücadele eden Harbİş Spor’lu kızlar, Gölcük Kavaklı Stadı’nda karşılaştığı Ovacık Gençlikspor’u 3-0 yenerek hayati bir maçı kazandı. Bu önemli maça çekişmeli başlayan Harb İş’li kızlar güçlü rakibine gücünü hissettirdi. Maçın ilk dakikalarında öne geçen Harb İş Spor’lu kızlar ilk yarının son dakikasında farkı ikiye çıkartan golü attı. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 lehimize tamamlandı. Maçın ikinci yarısına da aynı ciddiyette başlayan Harb İş Spor’lu kızlar maçın 60. Dakikasında 3. golü attı. Ovacık Gençlikspor takımına adeta şok yaşatan temsilcimiz maçı bu sonuçla tamamladı. Maç sonunda büyük sevinç yaşayan Harb İş Spor’lu kızların sevinci görülmeye değerdi. Temsilcimizin gollerini İlayda, Ayçahan ve Ebru attı.