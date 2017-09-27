Harb İşspor sıkı hazırlanıyor

Kocaeli Harb İşspor genç bayan futbol takımı, Genç Kızlar Şampiyonasında ilk 8 takım arasına kaldı. Hedef yeni bir şampiyonluk

Yozgat’ta yapılan şampiyonada önce Konak Belediyespor’u 2-1 ardından Erzincan Gençlikspor’u 6-0 yenen kızlar, Genç Kızlar Şampiyonası’nda finallere kalma başarısı gösterdi. Temsilcimiz Ekim sonu İzmir’de yapılacak Türkiye Şampiyonası için hazırlanıyor. Harb İşspor bayan futbol takımı ve kardeş kulüp Kocaeli Bayan futbol takımları birlikte çalışıyor. Kavaklı, Yahya Kaptan Ferruh Duygu ve M.Ali Kağıtçı Stadı’nda çalışan kızlar iddialı. Harb İşspor teknik sorumlusu Hasan Alemdar idmanlarda, Kocaeli Bayan futbol takımı ile bol bol çift kale hazırlık maçları yaptırıyor. Son sekiz takımla şampiyonluk mücadelesi verecek Harbişli kızlar, bir yandan lig için de hazırlanıyor. Futbol Federasyonu tarafından çekilecek kurayla rakiplerini belirleyecek takımın genç golcü futbolcusu Ebru Atıcı, şampiyona için özel hazırlanıyor. Başkan Adnan Zorer ve Hasan Alemdar, Ebru Atıcı ile her idmanda özel ilgileniyor. Ahmet AKAY