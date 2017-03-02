Harbişli U19 kızlar Türkiye şampiyonluğuna koşuyor

Harb-işspor Bayan futbol takımı Antrenör Hasan Alemdar nezaretinde başarılara doğmuyor

U-19 Bayan takımı, geçtiğimiz hafta sonu Kavaklı’da konuk ettiği Nurçelikspor maçını 7-3 kazanarak, play-off’a katılmaya hak kazandı. Geçen yılın başarılı takımı Harbişspor U-19 Bayan futbolunda marka oldu. Geçen yıl yükseldiği 2. Lig’den 1. Lig’e yükselmek için tüm gücünü harcayan, Harb-işspor Kavaklı Stadında Akdeniz Nurçelik maçını 7-3 yenerek, play-off grubuna kaldı. Harb-işspor Başkanı Adnan Zorer ve yönetimi, futbolcuları ve teknik heyeti tebrik edip kutladılar. Başarının mimarı Harb-işspor Antrenörü Hasan Alemdar ise, “2016/2017 bayanlar ikinci ligi U-19 play-off grubuna kalmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Emeği olan herkese teşekkür ederim. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Play-Off grubunun en genç ekibiyiz. Bugün oynadığımız ikinci ligin son maçında, İstanbul Temsilcisi Akdeniz Nurçelik maçını 7/3 kazanarak, hem sporcuları mı hem de rakibi güzel centilmen oyunundan dolayı kutluyorum” dedi.