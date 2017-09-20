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Harbişspor finale hazırlanıyor

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Harbişspor finale hazırlanıyor
Bir hafta önce Yozgat’ta düzenlenen Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası Eleme turu tamamlandı.

16 takımın katılımı ile 7 merkezde yapılan müsabakalarla tamamlanan yarı final gruplarından sonra gözler final gruplarına çevrildi. Favori olarak, tabii ki geçen yılın Türkiye Şampiyonu kızlarımız, Harbişliler gösteriliyor. Tükiye finallerinde mücadele edecek olan ve 8 takım, 28 Eylül 1 Ekim tarihlerinde İzmir’de yapılacak final grubu maçlarında şampiyonluk için ter dökecek. Temsilcimiz Harb İşspor, ilk Yozgat’ta gruptan birinci çıkarak ses getirdi. 2.Tur’da birinci sırayı elde eden ve şampiyon olan temsilcimiz, ilk maçında, Konak Belediyespor’u 2-1, ardından ikinci maçında Erzincan Gençlikspor’u 6-0 yendi ve adını final grubuna yazdırdı.

 

İZMİR’DEKİ MAÇLAR DA BELLİ

Temsilcimiz Kocaeli Harb İşspor bayan futbol takımı, ilk maçınnda Şanlı Urfa Gençlikspor ile oynayacak. Bu maçı kazanması halinde ikinci maçını 1207 Antalya Döşemealtı BLD. spor ile oynayacak. İlk 8 takım arasında kalmayı başaran Harb İşspor Bayan futbol takımı, şimdi 28 Eylül 1 Ekim tarihlerinde İzmir’de yapılacak final grubu maçlarına hazırlanıyor. Kavaklı, M.Ali Kağıtçı ve Yahya Kaptan Ferruh Duygu tesislerinde tüm hızı ile devam ettiren ekip, Teknik sorumlu Hasan Alemdar nezdinde, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri Gölcük Kavaklı’da, salı ve perşembe günleri M.Ali Kağıtçı’da, cumartesi ve pazar günleri ise Yahya Kaptan Ferruh Duygu tesislerinde çalışıyor. Ahmet AKAY

 

Final Grubunda 8 takımın ilk maçları:

1.Kocaeli Harb İşspor-Şanlı Urfa Gençlikspor

2.Sivas Gazi Lisesi-1207 Antalya Döşemealtı

3.Dudulluspor-Deniz Üstüspor

4.Karadeniz Eğreli Bel.-Konya İdman Yurdu

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