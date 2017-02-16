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Hasan Ali Atalardin vefat etti

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Hasan Ali Atalardin vefat etti
İzmit Orhan Mahallesi Devran Caddesi adresinde ikamet eden İnşaat Ustası Hasan Ali Atalardin (95) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.

Evli ve 3 çocuk babası olan Hasan Ali Atalardin’in cenazesi Topçular Mahallesi Ulu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.

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