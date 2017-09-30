Hasan Ayaz'ın listesi belli oldu

AKP İzmit İlçe Kongresi başlıyor. Hasan Ayaz’ın tek aday olduğu kongreye Başbakan Binali Yıldırım'ın da saat 12.00'de katılım göstermesi bekleniyor

Adeta gövde gösterisi yapmayı planlayan AKP, bu kongre ile birlik beraberlik vurgusu yapacak. Kongrede 400 delege ve 30 doğal delegenin oy kullanma hakkı var. Mevcut başkan Ali Korkmaz kongrenin yapılacağı Hasan Gemici spor salonuna geldi. Konuklar yavaş yavaş salona gelmeye başlarken kongrenin yapılacağı spor salonu girişinde polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. Selin BECER

İŞTE HASAN AYAZ’IN LİSTESİ

Hasan Ayaz

Abdullah Saburlu

Ahmet Çelik

Ali Garip Göktürk

Ali Güney

Ali Erdem

Ayfer Uğur

Baruhan Üretürk

Cemil Karaca

Ceyhun Yalçın

Ecenur Sevilen

Emine Soylu Gürdoğan

Havzullah Yaydemir

İsmail Özdemir

Musa Özcan

Nihal Adar

Nurullah Yılmaz

Rafet Yücel

Recep Yıldız

Rıfat Akbaş

Sami Ataman

Semra Aksoy

Turgay Aydıner

Yasin Akkuş

Zehra Aynacı