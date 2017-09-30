Hasan Ayaz'ın listesi belli oldu

Adeta gövde gösterisi yapmayı planlayan AKP, bu kongre ile birlik beraberlik vurgusu yapacak. Kongrede 400 delege ve 30 doğal delegenin oy kullanma hakkı var. Mevcut başkan Ali Korkmaz kongrenin yapılacağı Hasan Gemici spor salonuna geldi. Konuklar yavaş yavaş salona gelmeye başlarken kongrenin yapılacağı spor salonu girişinde polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. Selin BECER
İŞTE HASAN AYAZ’IN LİSTESİ
Hasan Ayaz
Abdullah Saburlu
Ahmet Çelik
Ali Garip Göktürk
Ali Güney
Ali Erdem
Ayfer Uğur
Baruhan Üretürk
Cemil Karaca
Ceyhun Yalçın
Ecenur Sevilen
Emine Soylu Gürdoğan
Havzullah Yaydemir
İsmail Özdemir
Musa Özcan
Nihal Adar
Nurullah Yılmaz
Rafet Yücel
Recep Yıldız
Rıfat Akbaş
Sami Ataman
Semra Aksoy
Turgay Aydıner
Yasin Akkuş
Zehra Aynacı