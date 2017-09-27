Hasan beyin felci nedeniyle yaşamını yitirdi

İzmit Yenişehir Mahallesinde ikamet eden ve uzun yıllardır engelli olan 22 yaşındaki Hasan Çakmak, geçirdiği beyin felci nedeniyle yaşamını yitirdi.

İzmit Yenişehir Mahallesi Doğacan Sokak adresinde ikamet eden şehir içi otobüs şoförü Muhammet Çakmak ile ev Hanımı Asiye Çakmak’ın 3 çocuğundan biri olan ve uzun yıllardır engelli olan Hasan Çakmak (22) geçtiğimiz gün evinde aniden fenalaştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Çakmak’ın geçirdiği beyin felci nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edildi. Acı haber karşısında ailesi ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Yaşamını yitiren Hasan Çakmak’ın 16 yıl önce ikiz kardeşi Hüseyin Çakmak’ın da lösemi nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Çakmak’ın cenazesi Hasan Ağa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kartepe Rahmiye Mezarlığında toprağa verildi. Nuri AKÇAHARMAN