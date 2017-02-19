Evli ve 5 çocuk babası olan Hasan Duymuş’un cenazesi Sepetçi Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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Hasan Duymuş vefat etti
İzmit Sepetçi Köyünde ikamet eden çiftçi Hasan Duymuş (80) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti.
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