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Hasan Kılıç vefat etti

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Hasan Kılıç vefat etti
İzmit Dünya Bankası Kalıcı Konutları 31. Ada A1 Blok adresinde ikamet eden işçi emeklisi Hasan Kılıç (60) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti.

Evli ve 2 çocuk olan babası hasan Kılıç’ın cenazesi Seka Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.

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