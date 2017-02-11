Evli ve 2 çocuk olan babası hasan Kılıç’ın cenazesi Seka Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
- BIST 87.473
- Altın 146,799
- Dolar 3,6888
- Euro 3,9268
- Kocaeli : 3 °C
- İstanbul : 6 °C
- Sakarya : 3 °C
- 1.Küme A ve B’de nefesler tutuldu
- Süper A’da müthiş maçlar
- 2.Küme’de gollü açılış
- ADD İzmit’te Kavaz güven tazeledi
- Bekir Karagöz vefat etti
- Sadiye Aslan vefat etti
- Hasan Kılıç vefat etti
- Genç avukatlarda seçim heyecanı
- Referandum tarihi kesinleşti!
- Tüm Bel Sen'de başkan değişmedi!
- Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı mezarı başında anıldı
- Elektrik akımına kapılan işçi tedavi altında!
- Sevilen öğretmenin evine de bu yöntemle girdiler
- Darıca’nın Afyon’da tarihi sınavı!
- Derince çanakkale’yi Geçmelisin!
Hasan Kılıç vefat etti
İzmit Dünya Bankası Kalıcı Konutları 31. Ada A1 Blok adresinde ikamet eden işçi emeklisi Hasan Kılıç (60) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bekir Karagöz vefat ettiİzmit Kabaoğlu Köyünde ikamet eden çiftçi Bekir Karagöz (94) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.
Sadiye Aslan vefat ettiİzmit Bayraktar Köyünde ikamet eden merhum çiftçi Hasan Aslan’ın eşi Sadiye Aslan (72) akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.
Hasan Kılıç vefat ettiİzmit Dünya Bankası Kalıcı Konutları 31. Ada A1 Blok adresinde ikamet eden işçi emeklisi Hasan Kılıç (60) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti.
Sadettin Yazan vefat ettiİzmit Tavşantepe Mahallesi Mehmet Çağlar Sokak adresinde ikamet eden emekli kaynakçı Sadettin Yazan (83) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.
Halime Çetin vefat ettiİzmit Zeytinburnu Köyü Civcivoğlu Mahallesinde ikamet eden çiftçi Hazim Çetin’in eşi Halime Çetin (96) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında 5 yeni film sizi bekliyorİzmit sinemalarında bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor.
- Vizyonda 4 yeni film var!İzmit sinemalarında bu hafta 2’si animasyon 2’si yabancı olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi.
- İzmit Sinemalarından bu hafta, vizyonda 3 yeni film varVizyona bu hafta Vezir Parmağı, Cesur Kahraman ve Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü adlı 3 yeni film giriyor.
- İzmit sinemalarında bu hafta: 5 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu hafta 2 yerli, 1 yabancı, 2 de animasyon olmak üzere 5 yeni film vizyona girdi.
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- Sağlıklı yaşamın 10 anahtarıSağlık Bakanı Recep Akdağ Türkiye’de üç kişiden birinin obez olduğunu açıkladı.
- Mikrobiyomun düzeltilmesi için 6 tavsiyeBağırsakta yaşayan bakterilerden oluşan mikrobiyomun insan sağlığı açısından önemine sık sık değiniyoruz.
- K2 VitaminiYeni kavranan K2 Vitaminiyle ilgili bilmemiz gerekenleri Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın sizler için hazırladı, Nurçin Çağlar da özetledi ve düzenledi.
- Kilo verememenin 8+4 nedeni!Karatay Diyeti’ne başlayan birçok kişi çok rahat bir biçimde kilo verdiğini belirtirken bazı kişiler de Karatay Diyeti’ni uyguladıkları halde kilo veremediğini dile getiriyor.
- İMO 62.yaşını Mustafa Keser ile kutladı
- Stresin neden olduğu 15 hastalığa dikkat
- Kent genelinde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı
- Beyaza bürünen Türkiye havadan görüntülendi
12345678
- Yavuzspor maça yetişebilmek için taksi tuttu!
- Dehşet anları kameralara yansıdı!
- Engelli kız, tekerlekli sandalyesini kızak yaptı
- Körfez'deki feci kaza kameralara yansıdı!
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim