Hasta sağlık içinde ölüyor!..

Mustafa Küpçü

Gazetelerde çıkan, televizyonlarda yayınlanan haberlere, sonra da siyasi iktidarın açıklamalarına ve muhalefet partilerinin görüşlerine bakıyorum; ülke hemen her konuda iki karşıt görüşe bölünmüş!

Siyasi iktidara bakarsanız; ekonomi başta olmak üzere her şey güllük gülistanlık! Başımıza gelenlerin sebebi hep başkaları! Bizi kıskanıyorlar!..

Öyle mi acaba?

Giderek artan İŞSİZLİK neden?

Bütçemiz neden açık veriyor?

Geniş kapsamlı “SİCİL AFFINA” neden ihtiyaç duyuluyor?

İhracatımız neden ithalatımızı karşılamıyor? Neden hep “Cari açık” veriyoruz?

Tarımda ve hayvancılıkta neden üretken değiliz? Neden dışarıdan ürün alıyoruz?

“Vatandaşa armağan” edilen köprü ve otoyollarda neden “dolara bağlı yüksek geçiş ücreti” ödüyoruz?

Terör belası neden yakamızı bırakmıyor? Neden hemen her gün şehit haberleriyle yıkılıyoruz?

Sigara, içki ve akaryakıt kaçakçılığı ile neden baş edemiyoruz?

Lokantalarda at etinden sonra “kedi” etinin bile çıkması neden?

Eğitim düzenimiz neden geri? Neden “nitelikli iş gücü” yetiştiremiyoruz? Neden “buluş yapan bilim adamı” çıkaramıyoruz?

yetiştiremiyoruz? Neden “buluş yapan bilim adamı” çıkaramıyoruz? Neden “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’nin en çok ceza kestiği ülke olma ayıbını taşıyoruz?

Nedenleri çok açık değil mi?

Yeni iş alanları açılmıyor; üstelik küçük esnaf başta olmak üzere küçük ve orta ölçekli işletmeler ard arda kapanıyor. Ülkenin ihtiyacına göre “İşgücü planlaması” yapılmıyor!

“Üretim ekonomisi” güdük kalmış ve “ihracatta güçlü” değiliz. Başta siyasi iktidar olmak üzere kamuda lüks ve israf inanılmaz boyutta. Sürekli borçlanan ve sürekli borç faizi ödeyen bir ülkeyiz!.. İnanmayan 2017 Bütçe rakamlarına baksın!

Yerli üretimin “ana madde girdilerinin yüzde 50’den fazlası ithalattan kaynaklanıyor! Pahalı üretiyoruz, teknolojik gelişmelere ayak uyduramıyoruz! Bu yüzden dış pazarlara açılamıyoruz…

Tarım ve hayvancılık alanlarında üretim yapanlar ürettikleri ürünleri değeri ile satamıyorlar. Kimi domatesini, patlıcanını yollara döküyor. Milyonluk Yat sahiplerine ucuz mazot veren siyasi iktidar, üretici çiftçiye, besiciye pahalı mazot veriyor! Aracıların fahiş karlarını önleyemiyor! Bu yüzden saman bile ithal edecek acze düştük! Besicilik hızla azalıyor; Tarım Bakanımız yüklü miktarda canlı hayvan ve et satın aldığı için Fransa’dan “üstün hizmet madalyası” alıyor! Ama, siyasi iktidara prangalarla bağlanmış olanlar bunun nedenini soramıyorlar!

Yabancıların sermayesi, yüksek faizli kredi olarak giriyor, yabancı şirketlerle ortaklıklar kurularak köprüler, otoyollar yapılıyor! Ve geçiş bedellerini onlar tayin ediyorlar ve halkımız soyuluyor! Bu acı gerçeği bile kimi gözler ve vicdanlar göremiyor! Görebilenleri “hain” sanıyorlar! Zincirsiz kölelik böyle oluyor!

Sen sigara, içki ve alkole yüksek vergi koyarsan, kaçakçılığı teşvik edersin! Üçünü beşini yakalarsın çoğu ülkene girer, dağıtılır, satılır, devlet de vergiden yoksun kalır!

Et ateş pahası olursa, vatandaş at eti de yer, kedi eti de yer! Bu ayıp vatandaşın değil, siyasi iktidarın ayıbı ve yanlışıdır!

Senin ülkenin de altında imzası olan “İnsan Hakları’nı” ihlal edersen, uluslar arası antlaşmalar gereği AİHM’nde yargılanır, mahkum olur, kendi günahının bedelini yine bu millete ödetirsin!

Vatandaş, terör ve sınır ötesi harekatlarda yitirdiği insanlarıyla kahır içindedir!

Vatandaş geçim ve işini kaybetme kaygıları içindedir!

Vatandaş kötü eğitime ve kötü beslenmeye mahkumdur! Bu yüzden sağlığını yitirmektedir

Ama siyasi iktidara göre her şey yolundadır!

Yani; hasta sağlık içinde ölmekredir!..