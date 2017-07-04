Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Hatice Demir’in cenazesi Balıkesir’de toprağa verildi.
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Hatice Demir vefat etti
Gölcük Değirmendere Atatürk Mahallesi Atmaca Sokk adresinde ikamet eden çiftçi merhum İbrahim Demir’in eşi Hatice Demir (87) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti
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