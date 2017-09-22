Hatice Mihriban Girgin vefat etti

Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi Erik Sokak No.1 adresinde ikamet eden Hatice Mihriban Girgin(79) kalp krizi nedeniyle vefat etti.

Ev hanımı Hatice Duman ile birlikte 5 çocuk annesi, Mustafa Duman’ın da anneannesi olan Hatice Mihriban Girgin’in cenazesi öğle namazında Kuzey Mahallesi Merkez Camiinden alınarak İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi.