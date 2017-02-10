Hava eksi 2 derece olacak

Kocaelispor’un en uzak ve zor deplasmanı olarak dikkat çeken Van Büyükşehir maçında hava oldukça soğuk olacak. Eksi 2 derece sıcaklıkta mücadele edecek olan Yeşil Siyahlılar, özellikle krampon seçimine çok dikkat etti. Tüm futbolcular 2, hatta 3’er kramponla zorlu deplasmana gitti.