Kamil Çöpür

Ülkemizde her şey kirleniyor.

Siyaset kirli…

Ticaret kirli…

İhaleler kirli…

Ekonomi kirli..

Kısacası kirlenmedik yerimiz kalmadı.

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Her tarafı deniz ve ormanlarla çevrili olan ülkemizde hava da kirlendi. Sanıyorum hava da diğer koşullara uydu.

“Bari ben de kirleneyim. Tam olsun” dedi.

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Daha kışa yeni girmemize rağmen bazı illerimizde hava kirliliği haberleri gelmeye başladı.

Örneğin Erzurum’da havaların soğuması ile halkın kalitesiz kömür yakması sonucu insanlar sokağa çıkamaz duruma gelmiş.

Türkiye’de bir metre küp havada olması gereken partikül oranı 90 mikrogramdır.

Şu anda Erzurum’da bir metre küp havada bulunan partikül sayısı 500 olarak saptanmış.

Bu oran Avrupa Birliği ülkelerinde 50’dir.

Geçen kış Edirne’nin Keşan ilçesinde hava kirliliği öyle bir noktaya gelmişti ki halk sokağa çıkamıyordu.

Yine Kırklareli’nin Uzunköprü ilçesinde de durum aynıydı.

Her tarafı ormanla çevrili olan Bolu ve Düzce’de durum farklı değildi.

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Kocaeli’nde 1990 yılına kadar hava kirliliği nedeniyle halk geceleri pencerelerini açamıyor, sokağa çıkamıyordu.

Doğal gazın gelişiyle halk biraz nefes aldı.

Burada şehrimizi o göz gözü görmez hava kirliliğinden doğalgazı getirerek kurtaran Sayın Sefa Sirmen’i saygı ile anıyorum.

Ne yazık ki Sayın Sefa Sirmen bugün cezaevinde, doğalgaz davasından yatmaktadır.

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Hava kirliliğinin nedeni kalitesiz kömür kullanımı ve çarpık kentleşmedir.

Örneğin Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde halk çok kalitesiz kömür kullanmaktadır.

Hava kirliliğinin nedeni kalitesiz kömür kullanılmasından kaynaklanmaktadır.

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Son yıllarda kış aylarında Kocaeli’nde de zaman, zaman hava kirliliği görülmektedir.

Bunun nedeni sıkışan trafikten arabalardan çıkan eksoz gazının kentin içine çökmesidir.

Şehir merkezindeki hava kirliliğinin nedeni, şehrin kuzeyine depremden sonra yapılan yüksek binaların Karadeniz’den gelen rüzgârların şehre girmesini engellemesinden kaynaklanmaktadır.

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Eksoz gazından en çok etkilenen ise küçük çocuklardır.

Bilim adamları eksoz gazının küçük çocuklarda kansere neden olduğunu belirtmektedirler.

Şehrin kuzeyine yapılan yüksek binalar Karadeniz’den gelen rüzgârların önüne bir set oluşturmaktadır.

Bu da şehrin nefes almasını güçleştirmektedir.

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Şehirlerimizde hava kirliliğinin artmasının nedenleri kalitesiz kömür kullanımı ve çarpık kentleşmedir.

Mahalli yöneticilerimizin kalitesiz kömür kullanımına izin vermemeleri ve şehrin hava alması için Karadeniz’den gelen rüzgârların şehrin merkezine girmeleri için bundan böyle şehrin kuzey yamaçlarına yüksek katlı binaların yapılmasına izin vermemeleri gerekmektedir.

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Ayrıca Kocaeli için alınması gereken açıl önlemlerden biri de şehir içi trafik sorununu çözmeleridir.

Bunu nasıl çözerler bilemem.

Umarım şehir içi trafiğini rahatlatmak için yapılan tramvay sorunu çözer.

Ancak tramvayın da bu sorunu çözmeyeceğini şimdiden söyleyebilirim.